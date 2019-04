CAEAL aponta deficiências à Lei Eleitoral e problemas logísticos

Deficiências e discrepâncias à Lei Eleitoral e problemas logísticos são identificados no Relatório Final sobre as Actividades Eleitorais das Eleições para a Assembleia Legislativa 2017 publicado pela CAEAL, a 5 de Abril. Falta de mecanismos de controlo e de sanções ao financiamento ilegal das campanhas é um dos problemas identificados.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

O Relatório Final sobre as Actividades Eleitorais das Eleições para a Assembleia Legislativa 2017 produzido pela Comissão dos Assuntos Eleitorais para a Assembleia Legislativa (CAEAL), publicado a 5 de Abril, aponta diversas deficiências e discrepâncias à Lei Eleitoral e problemas logísticos na escolha de locais de votação e na distribuição de eleitores.

Nas deficiências da Lei Eleitoral, entre os aspectos mais susceptíveis de impactarem na equidade das eleições, incluem-se as normas relativas às contribuições financeiras, que devem ser aperfeiçoadas. A CAEL recomenda a fixação de um limite máximo do valor dos materiais de propaganda ou das lembranças atribuídas pelas candidaturas, limites que a lei vigente não determina. Por outro lado, o relatório aponta a ausência de medidas para controlar financiamentos ilegais ou irregulares durante a campanha, como a aceitação de contribuições estrangeiras por parte das listas de candidatura, não havendo, por isso, mecanismos que controlem situações de vantagem ou desvantagem durante a campanha. Além disso, a lei não prevê sanções para quem infrinja as obrigações. A CAEL refere ainda a falta de regras quanto ao tratamento a dar aos materiais adquiridos com as contribuições – como altifalantes ou motociclos – depois de dissolvidas as comissões de candidatura, considerando indispensável estabelecer normas reguladoras.

A CAEAL identifica discrepâncias e falta de clareza na redacção dos artigos da versão chinesa e portuguesa relativamente à “subscrição múltipla” e “candidaturas plúrimas”, sendo que a redacção de alguns artigos é incompatível com todo o processo de candidatura vigente. Há também erros de tradução entre o chinês e o português, nomeadamente no procedimento de votação, sendo a versão em português deficiente. O relatório identifica contradições na data de início da dispensa do exercício de funções de funcionários da administração pública que decidam candidatar-se.

Também nas últimas eleições, algumas listas que pretendiam candidatar-se iniciaram acções de propaganda logo a partir da dia em que o Chefe do Executivo anunciou a data de eleições, o que é, no entender da CAEAL, “uma injustiça para as candidaturas que cumpram a lei”. A CAEAL encontrou discrepâncias, também, entre a Lei Eleitoral e a Lei de Prevenção e Controlo do Ruído Ambiental. A Lei Eleitoral determina que não é admitida propaganda sonora antes das 9 horas da manhã e depois das 23 horas, enquanto que a lei do ruído determina o limite de 22 horas para os dias de semana e as 23 horas apenas aos sábados e vésperas de feriados. Por outro lado, apesar de ser proibida a propaganda eleitoral através de meios de publicidade comercial, órgãos de comunicação social ou fora deles, na Lei Eleitoral, e sendo clara a sanção a aplicar, “é difícil a supervisão e a aplicação da sanção, como aconteceu nestas eleições com as empresas de comunicação social ou de publicidade do exterior”, refere o relatório.

Assembleias de voto pequenas e escassas

Em termos logísticos, a CAEAL identificou problemas e indica sugestões de aperfeiçoamento na escolha de locais para as assembleias de voto, na instalação e na distribuição do eleitores pelas assembleias de voto. Nestas eleições à 6ª Assembleia Legislativa, houve 305,615 eleitores recenseados, um aumento de 30 mil eleitores em comparação com as eleições anteriores, tendo sido acrescentadas cinco novas assembleias de voto. Além da inadequabilidade de alguns espaços, muitas escolas apenas disponibilizaram as instalações para a montagem das assembleias de voto “tardiamente”, sendo que “isso não só implicou falta de tempo para a montagem, como também afectou directamente a instalação e os testes de redes informáticas e computadores”, refere o relatório. A CAEAL “teve apenas um dia e pouco para realizar os trabalhos, desde o transporte de matérias até terminar a instalação”. Em “10 assembleias de voto os trabalhos foram concluídos a menos de uma hora da abertura das assembleias de voto. Assim “a situação era bastante complicada”, lê-se no relatório.

Na distribuição dos locais de voto, a CAEAL identificou desafios como o aumento do número de leitores, a disponibilidade limitada dos espaços e a distribuição desequilibrada dos eleitores. Enquanto que na zona Norte da península de Macau, a grande concentração de eleitores obrigou a encontrar 15 locais de voto, sendo quatro adicionais, havendo eleitores a residir no mesmo bloco que foram distribuídos por locais diferentes, nas zonas históricas da cidade os eleitores foram distribuídos por locais mais afastados da residência, devido à falta de locais de voto e aumento de eleitores. Por outro lado, essa escassez de espaços, provocou que, em Seac Pai Van, em Coloane, os cerca de três mil eleitores exercessem o seu direito de voto “em condições pouco satisfatórias”, no apertado espaço da delegação do Instituto de Acção Social em Seac Pai Van.

Uso de telemóvel leva eleitores à prisão

O relatório revela ainda que houve 22 casos de uso indevido de telemóvel nas assembleias de voto e alerta para a necessidade de maior sensibilização dos eleitores, antes de entrarem na assembleia de voto, para a sua não utilização. Depois do julgamento, 16 arguidos foram condenados pelo Tribunal Judicial de Base pela prática de crime de desobediência qualificada, dos quais nove foram condenados com pena de multa e sete com pena de prisão, de 2 e 5 meses, aguardando-se o resultado dos restantes casos.