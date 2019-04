Fundação Rui Cunha recebe sessões sobre a importância da voz na rádio e no humor

A propósito das celebrações do Dia Mundial da Voz, que se assinala no dia 16 de Abril, a Fundação Rui Cunha vai receber duas sessões, uma delas com a participação do jornalista da RDP Antena 1 Alexandre Afonso, na quinta-feira, e uma outra com o humorista Hugo Sousa, no próximo sábado.

Segundo um comunicado da Fundação Rui Cunha, na conferência de quinta-feira, às 18h30, intitulada “A importância da voz: cuidados, treino e descanso fundamentais ao jornalista”, Alexandre Afonso vai explicar como se prepara para um relato na rádio, para uma narração televisiva e para uma emissão em estúdio. Alexandre Afonso trabalha na Antena 1 há 21 anos, tendo assumido as funções de coordenação em 2005. O jornalista acompanhou quatro mundiais de futebol, três campeonatos da Europa e ainda dois Jogos Olímpicos. Alexandre Afonso, juntamente com Nuno Matos, ganhou o prémio Artur Agostinho em 2017 devido à cobertura do Euro 2016.

No sábado, 13 de Abril pelas 18 horas, a Fundação Rui Cunha acolhe uma outra sessão no âmbito do Dia Mundial da Voz. O humorista Hugo Sousa vai dirigir uma sessão de ‘stand-up comedy’ intitulada “Técnicas e estratégias de mudança de voz de acordo com diferentes personagens”. De acordo com a nota da Fundação Rui Cunha, o humorista vai partilhar com o público a sua experiência em espectáculos ao vivo e programas de televisão ao longo de 20 anos. Hugo Sousa esteve em digressão com “Maturado”, o seu espectáculo de ‘stand-up’, durante o ano passado, produzindo ainda um programa de televisão, intitulado “A vida do Sousa”, que foi transmitido na SIC Radical.

As sessões são organizadas pelo Centro de Ensino e Formação Bilingue chinês-Português, juntamente com o Centro de Investigação de Estudos Luso-Asiáticos do Departamento de Português da Universidade de Macau. Ambos os eventos têm entrada livre. A.V.