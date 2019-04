Solteiros poderão ser excluídos do acesso a casas públicas

O Governo está a ponderar excluir indivíduos solteiros, que não sejam representantes do agregado familiar, à habitação pública, fazendo depender esse direito de candidatura a casas económicas da figura do casamento. A questão foi debatida ontem na 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), que analisa a proposta de alteração à lei da habitação económica, de 2011. “O Governo vai pensar permitir que esse elemento não representante da família só através do casamento possa requerer casa”, explicou Ho Ion Sang, presidente da 1ª Comissão.

Limitação de recursos de solos foi a justificação apresentada pelo Governo aos deputados. “Devido à falta de recursos, o Governo considera mais adequado só dar a possibilidade às pessoas que pretendam casar e sair do agregado familiar”, explicou Ho Ion Sang. O presidente acrescentou que a comissão está de acordo com esta recomendação, mas que alguns deputados alertaram para a necessidade de considerar as necessidades dos indivíduos e de o Governo ter em conta o peso destas faixas etárias e destes grupos populacionais.

O Governo sublinhou que esta “não se trata da última revisão da lei de habitação económica”, e que esta alteração “tem a ver com realidade de Macau e de recursos de solos”, explicou Ho Ion Sang, citando o Executivo, que esteve representado pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário. “No futuro, a candidatura para a habitação social vai tornar-se um regime permanente, mas, para a habitação económica, vai continuar a haver restrições e o Governo vai continuar a ajustar as normas, a abrir ou fechar”, adiantou.

O Governo concordou ainda fazer ajustamentos na redação da proposta de lei por forma a que, em caso do cônjuge do candidato não ser residente, ser contudo incluído no agregado familiar, já que o seu rendimento mensal e património líquido devem, em todo o caso, integrar o cálculo. “Para nós isto pode contrariar algumas leis e esta solução não está a ser bem fundamentada, o Governo concordou e vai introduzir alterações a nível da redacção”, disse Ho Ion Sang.

Os deputados não apresentaram opiniões contra a proposta que passa a permitir que, em caso de herança de um imóvel, os candidatos a habitação pública possam manter os requisitos que lhes permitam requerer a habitação, desde que o montante da herança não exceda um limite máximo. Este limite é fixado por despacho do Chefe do Executivo a publicar em Boletim Oficial, por ocasião da abertura de concurso. C.A.