Médicos condenados por crimes contra a vida podem voltar a exercer, defendem deputados

A 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) entende que os médicos que cometam crimes contra a vida, contra a vida intra-uterina ou contra a liberdade e autodeterminação sexuais, desde que por negligência, podem voltar a exercer. O Regime da Qualificação e Inscrição para o Exercício de Actividade dos Profissionais de Saúde não prevê esta excepção, mas permite que quem tenha cometido um destes crimes e tenha sido reabilitado, possa inscrever-se como profissional de saúde.

Catarina Vila Nova

Os profissionais de saúde que tenham sido condenados por crimes contra a vida, contra a vida intra-uterina ou contra a liberdade e autodeterminação sexuais vão ficar impedidos de exercer a profissão. Isto de acordo com a proposta de lei do Regime da Qualificação e Inscrição para o Exercício de Actividade dos Profissionais de Saúde que, por outro lado, prevê que quem tenha sido condenado pelos mesmos crimes, mas tenha sido reabilitado, possa registar-se como profissional de saúde. A 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) sugeriu ao Governo que, para os médicos que tenham cometido algum destes crimes, mas apenas por negligência, possa também ser aberta uma excepção.

De acordo com o Regime da Qualificação e Inscrição para o Exercício de Actividade dos Profissionais de Saúde, actualmente em análise pela 2ª Comissão Permanente da AL, quem for condenado por crimes contra a vida, contra a vida intra-uterina ou contra a liberdade e autodeterminação sexuais fica interdito de se registar como profissional de saúde, “excepto em caso de reabilitação nos termos da lei”. Esta “reabilitação”, explicou Chan Chak Mo, presidente da comissão, não passa somente pelo cumprimento da pena de prisão. “Reabilitação, se calhar, não é só prisão. Depois de perfazer os anos na prisão ainda há outros requisitos porque depende da sentença do tribunal”.

A mesma situação não se verifica para quem for já um médico registado e cometer um destes crimes. A versão inicial da proposta de lei prevê que “quando o profissional de saúde tenha sido condenado por crimes contra a vida, contra a vida intra-uterina ou contra a liberdade e autodeterminação sexuais fica impedido de solicitar novamente a acreditação e o registo”. No entanto, os deputados entendem que, também aqui, deve haver um regime de excepção, mas apenas nos casos em que o crime não tenha sido cometido com dolo. “Se cometer crimes por negligência, por exemplo, atropelou uma pessoa que estava a atravessar a passadeira, então o Governo vai ver se há ou não lugar à reabilitação. O Governo disse-nos que só vai ponderar os casos de negligência e não dolo. Isto tem a ver com a ética e deontologia dos profissionais de saúde”, disse Chan Chak Mo.

Constituem crimes contra a vida as várias tipologias de homicídio, enquanto que o único crime contra a vida intra-uterina previsto pelo Código Penal é o aborto. Já os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexuais prevêem a violação, coacção sexual, abuso sexual, abuso sexual de crianças, entre outros.