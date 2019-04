Mais de 80 mil estabelecimentos inspeccionados no 1º trimestre

Os Serviços de Saúde realizaram 2.041.735 inspecções a estabelecimentos desde a entrada em vigor da Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo, que ocorreu em 1 de Janeiro de 2012, até 31 de Março. Este número corresponde a média diária de 771 inspecções. No total, já foram emitidas 51.914 acusações.

A partir de 1 de Janeiro de 2019 passou a ser proibido fumar em todos os recintos públicos fechados, exceptuando-se as salas autorizadas e que foram criadas no aeroporto e nos casinos de acordo com as novas normas. Até ao 31 de Março, os fiscais realizaram 82.263 inspecções a estabelecimentos, o que equivale a uma média diária de 914 inspecções e uma redução de 7.523 (-8.4%) estabelecimentos em comparação com o mesmo período do ano passado.

Foram registadas 1.602 acusações, das quais 1.590 são referentes a fumadores ilegais. O número de acusações a fumadores ilegais comparado com o período homólogo anterior aumentou em 141 pessoas (+9,7%). De entre as infracções a esmagadora maioria dos fumadores ilegais (1.489 casos) são do sexo masculino, ou seja 93.6% contra os 6.4% de casos registados entre as pessoas do sexo feminino (101 casos).

Relativamente à proveniência dos infractores, 1.096 multas foram aplicadas a turistas (68,9%), 443 multas foram aplicadas a cidadãos residentes de Macau (27,9%) e 51 infracções foram cometidas por trabalhadores não residentes (3,2%). Entre os estabelecimentos com maior número de casos de infracção destacam-se os casinos onde foram detectadas 446 infracções (27,8%), nos parques, jardins e zonas de lazer foram detectadas 253 infracções (15,8%) e no aeroporto foram registados 178 casos (11,1%). Nos casinos, de entre os infractores, 421 eram do sexo masculino (94,4%) e 25 do sexo feminino (5,6 %). Destas pessoas 367 eram turistas (82,3%), 78 residentes de Macau (17,5%) e 1 trabalhador não residente de Macau( 0,2%).

Relativamente à utilização da linha telefónica do Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, foram atendidas 1.375 chamadas telefónicas, das quais 313 foram motivadas por pedidos de esclarecimentos, 1.037 foram relacionadas com queixas e 101 foram chamadas com sugestões apresentadas pelos cidadãos. Até ao dia 3 de Março de 2019, os Serviços de Saúde receberam pedidos de 35 casinos para licenciamento de 588 salas de fumo das quais foram autorizadas 503 salas de fumadores distribuídas por 28 casinos.