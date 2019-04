Hong Kong apresenta revisão de lei de extradição de condenados em fuga

O Governo de Hong Kong apresentou ontem a revisão da lei de extradição de condenados em fuga para a China, Macau e Taiwan, “um golpe devastador às liberdades prometidas” à ex-colónia britânica, acusou a Human Rights Watch. De acordo com as emendas apresentadas ao Conselho Legislativo, a Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, terá o poder de ordenar a extradição de criminosos procurados pela China continental, Macau e Taiwan, bem como para outros países não cobertos pelos tratados de extradição de Hong Kong. O Governo de Lam argumentou que as revisões eram necessárias para colmatar lacunas legais.

Se a lei for aprovada, o empresário e milionário de Hong Kong Joseph Lau, condenado em Macau, em 2014, por corrupção por acto ilícito e branqueamento de capitais, poderá ter de cumprir pena no território. A condenação de Joseph Lau e a de um outro empresário de Hong Kong decorreram no âmbito do processo do ex-secretário das Obras Públicas e Transportes (1999-2006) Ao Man Long, condenado a uma pena em cúmulo jurídico de 27 anos de cadeia por crimes de corrupção, branqueamento de capitais, abuso de poder e riqueza injustificada.

O actual projecto de revisão da lei de Hong Kong começou a ser discutido no ano passado, na sequência do caso de um cidadão do território que alegadamente matou a namorada grávida durante umas férias em Taiwan, mas que não pôde ser extraditado porque Taipé e Hong Kong não têm um acordo de extradição. Para os opositores, esta é apenas uma desculpa para reforçar a agenda de Pequim de reduzir a independência legal de Hong Kong. A Associação de Jornalistas de Hong Kong e vários sectores da sociedade civil divulgaram uma carta a denunciar as emendas que, consideram, além de serem uma ameaça para “a segurança dos jornalistas”, vão ter também “um efeito inibidor sobre a liberdade de expressão em Hong Kong”. “As mudanças propostas nas leis de extradição de Hong Kong permitiriam transferências para a China continental, colocando o povo de Hong Kong sob risco de tortura e julgamentos injustos”, disse, em comunicado, a directora da Human Rights Watch na China, Sophie Richardson. Para a responsável, estas alterações constituem “um golpe devastador para as liberdades prometidas a Hong Kong, após o regresso à soberania chinesa em 1997”.