DSPA: as oito medidas para reduzir os resíduos de Macau

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) anunciou ontem oito medidas para a redução dos resíduos de Macau, que vão desde a recolha de garrafas de vidro e lâmpadas usadas até ao plano de reutilização de mobílias restauradas. O objectivo é reduzir a quantidade de resíduos produzida por pessoa dos 2,11 para os 1,48 quilos até 2026.

André Vinagre

São oito as medidas com que a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) vai avançar para promover a redução dos resíduos de Macau. Vão ser recolhidas lâmpadas usadas e garrafas de vidro, vai ser lançado um plano para restauro de mobílias, serão criados os prémios “Supermercado Verde”, vai ser optimizado o programa de recolha de materiais recicláveis, instalar-se-ão máquinas de recolha de garrafas de plástico, a campanha para redução da utilização dos materiais de plástico será prolongada e serão dadas aos polícias garrafas de água ecológicas. As medidas foram apresentadas ontem numa conferência de imprensa, onde Chan Kuok Ho, chefe do centro de gestão das infraestruturas ambientais da DSPA, adiantou uma meta: reduzir os resíduos gerados per capita para os 1,48 quilogramas em 2026.

Em 2017, adiantou Chan Kuok Ho, cada pessoa em Macau produziu, em média, 2,48 quilos de resíduos sólidos. Agora, o objectivo passa por fazer baixar este número para os 1,48 quilos per capita por dia. “A redução de resíduos a partir da fonte e a recolha selectiva são as políticas mais importantes em termos de tratamento de resíduos sólidos lançadas pelo Governo de Macau”, garantiu Ieong Kin Si, chefe do Departamento de Sensibilização, Educação e Cooperação Ambiental da DSPA.

Esta redução do peso de lixo gerado por cada pessoa poderá ser alcançada através das oito medidas apresentadas pelo organismo. A primeira das quais tem como nome “É tão fácil depositar as lâmpadas usadas” e será lançada no mês de Maio. No âmbito desta campanha, serão recolhidas lâmpadas fluorescentes, economizadoras, LED, de tungsténio, por exemplo, para que depois venham a ser recicladas. Serão colocados contentores de recolha em prédios e supermercados “para facilitar os residentes que queiram depositar lâmpadas usadas para reciclagem”, explicou Chan Kuok Ho.

A partir deste mês vai também ser lançado um programa de recolha de garrafas de vidro. Segundo explicou o responsável da DSPA, as garrafas serão levadas para um centro de trituração, sendo depois utilizadas para pavimentar ruas, pistas para bicicletas ou fazer tijolos ecológicos. O objectivo é reciclar 600 toneladas de vidro no primeiro ano e, no segundo, 1.200 toneladas.

Este ano vai ser lançado um plano de reutilização de mobiliário restaurado. O mobiliário restaurado será, depois, doado a instituições de cariz social ou a pessoas carenciadas, referiu a DSPA. Os supermercados poderão ser, a partir do segundo trimestre deste ano, premiados pela sua promoção do “trabalho de protecção ambiental” com os prémios “Supermercado Verde 2019”. Os trabalhos valorizados terão a ver com a redução do uso do plástico e a reciclagem de resíduos.

A DSPA promete também optimizar o programa de “pontos verdes”, prolongando o horário de expediente dos postos de recolha de materiais recicláveis e aumentando o leque dos tipos de materiais que podem ser entregues para reciclar. Serão ainda instaladas máquinas de recolha de garrafas de plástico. No terceiro trimestre deste ano serão instaladas dez máquinas e, quem colocar as garrafas de plástico nestas máquinas, já devidamente prontas para serem recicladas, poderá acumular pontos e trocá-los por prémios ou cupões de supermercado. A campanha “A vida sem plástico é muito fácil”, que promove a não utilização de talheres e recipientes de plástico em troca da possibilidade de receber um conjunto de talheres ecológicos, será prolongada até 31 de Maio de 2020. Por fim, a DSPA anunciou que foram fabricadas garrafas de água duráveis e ecológicas especialmente para os agentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). “Os polícias também são amigos do ambiente”, disse Ieong Kin Si.