Casos de sarampo sobem para 28

O número de casos de sarampo subiu para 28, informaram os Serviços de Saúde ao início da noite de ontem. Horas antes, em declarações aos jornalistas após uma reunião com a 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), Lam Chong, chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças, havia afirmado que o número de casos se mantinha nos 27. A última pessoa diagnosticada com sarampo é um homem de 32 anos, residente de Macau, que, ontem, ainda apresentava febre, mas o seu estado clínico é considerado normal. O paciente foi vacinado contra o sarampo e, uma vez que visitou a Tailândia entre 14 e 19 de Março, este é considerado um caso importado da doença.

Na passada segunda-feira, um residente de Macau apresentou sintomas como febre, dor de garganta e dor nas articulações musculares. No dia seguinte, apareceram-lhe erupções cutâneas na cara, pescoço e membros inferiores e superiores, tendo recorrido ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ). Ontem, os exames realizados demonstraram que o paciente tem sarampo e, apesar de ainda apresentar febre, o seu estado clínico é considerado estável. O doente, de 32 anos, foi vacinado contra o sarampo e os restantes membros do seu agregado familiar não apresentaram sintomas semelhantes, mas estão a ser monitorizados pelos Serviços de Saúde.

Quanto ao penúltimo caso de sarampo, diagnosticado numa enfermeira do Serviço de Urgência Pediátrica do CHCSJ, Lam Chong disse ontem que “o estado de saúde dela está muito estável e a febre já desapareceu” e que “o nível de infecção é muito baixo porque ela foi vacinada quando era criança”. Nos três dias que passaram entre a manifestação da doença e o diagnóstico, a mulher contactou com 228 doentes. Estes pacientes, disse Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, “não manifestaram quaisquer sintomas”, mas vão continuar a ser monitorizados pelos Serviços de Saúde até ao término do período de incubação.

Lei Chin Ion disse ainda que, na terça-feira à noite, chegaram as 5.400 vacinas contra o sarampo. Os Serviços de Saúde encomendaram outras 10 mil doses que devem chegar “durante as próximas três semanas”. C.V.N.