Candidaturas para colégio eleitoral começam a 24 de Abril

O prazo para a entrega de candidaturas para a Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo decorre entre 24 de Abril e 7 de Maio. Song Man Lei, presidente da Comissão dos Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo, recordou que cada eleitor só pode representar uma pessoa colectiva.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Os interessados em candidatar-se à Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo têm entre 24 de Abril e 7 de Maio para apresentar os seus boletins de candidatura, que podem ser levantados a partir de segunda-feira no balcão de atendimento dos assuntos eleitorais dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP). Os eleitores só podem representar uma pessoa colectiva quando forem votar, recordou ontem Song Man Lei, presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE), em declarações aos jornalistas. Na reunião de ontem também foi discutida a remuneração dos trabalhadores no dia das eleições do colégio eleitoral, mas, apesar de haver já uma proposta, não foram revelados quaisquer valores à comunicação social.

“Uma vez que a eleição do colégio eleitoral vai ser a 16 de Junho, a partir do dia 8 de Abril os interessados podem levantar o boletim de candidatura. Depois, podem entregar o boletim entre 24 de Abril até 7 de Maio, antes das seis da tarde”, explicou ontem Song Man Lei, após aquela que foi a oitava reunião da CAECE, em declarações aos jornalistas. A também juíza do Tribunal de Última Instância (TUI) relembrou que, conforme o estipulado por lei, cada votante só pode representar uma pessoa colectiva no exercício de voto e de propositura. “Queremos chamar a atenção aos eleitores que só podem apenas representar uma pessoa colectiva para exercer o direito de voto”, frisou a magistrada.

Na reunião de ontem foi ainda discutida a remuneração dos trabalhadores destacados para o dia das eleições do colégio eleitoral, marcada para 16 de Junho, entre as 9 e as 18 horas. No entanto, e apesar de existir já uma proposta do secretariado da CAECE para este valor, Song Man Lei não avançou com quaisquer valores que também não constam no comunicado emitido após a reunião. Recorde-se que as eleições para o sucessor de Chui Sai On contam com um orçamento global de 32 milhões de patacas. Já os funcionários da função pública que serão destacados para os três locais de voto da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo – pavilhão polidesportivo do Instituto Politécnico de Macau, Fórum de Macau e Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional – são, afinal, cerca de 145, e não 106, como tinha dito a magistrada na última reunião.

Ontem foi ainda revelado que os SAFP prepararam um Guia de Formalidades das Eleições dos Membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo, disponível nas línguas portuguesa e chinesa. Este poderá ser levantado de forma gratuita no Edifício da Administração Pública ou descarregado na página electrónica da CAECE.