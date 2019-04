Alojamento temporário e para troca segue para a AL, mas pendente de definição de renovação urbana

A aplicação integral do “regime jurídico de habitação para alojamento temporário e de habitação para troca no âmbito da renovação urbana” está pendente da apresentação pelo Governo de uma proposta de regime jurídico principal sobre renovação urbana e de um diploma complementar para a criação da entidade da renovação urbana, alertou Vong Hin Fai. O parecer foi assinado ontem.

Foi assinado ontem o parecer relativo à proposta de lei sobre o “regime jurídico de habitação para alojamento temporário e de habitação para troca no âmbito da renovação urbana”, devendo o diploma seguir para apreciação na especialidade na Assembleia Legislativa (AL). Mas a sua aplicação integral poderá ficar pendente da apresentação pelo Governo de uma proposta de regime jurídico de renovação urbana e de um diploma complementar relativo a criação da entidade da renovação urbana, “condição para o arranque dos trabalhos”, referiu Vong Hin Fai.

O presidente da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), que analisou a proposta de regime jurídico, acredita que “o Governo vai fazer os diplomas complementares depois da aprovação da proposta de lei”, apesar de ainda não ter comunicado a agenda para a apresentação do regime jurídico da renovação urbana. “Queremos saber quando é que o Governo vai apresentar esta lei”, frisou. Vong Hin Fai lembrou ainda que, se a proposta de lei for aprovada na especialidade na AL, o Governo ainda vai ter que criar a entidade de renovação urbana. “Porque é esta entidade que vai receber as candidaturas dos interessados”, pelo que, “ainda vai ser preciso aguardar pelo lançamento de uma série de diplomas legais”, frisou.

No parecer lê-se que o proponente, ou seja o Governo, “reiterou que, embora ainda não exista um conceito ou uma definição claros de ‘renovação urbana’, isto não vai afectar a apresentação da presente proposta de lei, e, desde que o futuro regime jurídico principal sobre ‘renovação urbana’ venha a ser estabelecido, então, a qualquer situação que esteja em conformidade com o conceito de renovação urbana pode aplicar-se o regime jurídico de habitação para alojamento temporário e de habitação para troca”. Às explicações do Governo, a Comissão manifestou reservas, prevendo que, “da aprovação da presente lei à definição do conceito de ‘renovação urbana’ pelo regime jurídico principal de renovação urbana, as disposições desta lei, na sua maioria, não vão ser efectivamnete aplicadas” e alertou o Governo para acelerar o processo legislativo.

Em termos de alterações à versão inicial do diploma apresentada pelo Governo, Vong Hin Fai realçou a clarificação quanto à disponibilização de habitação para alojamento temporário e de habitação para troca não ter caracter compensatório ou de incentivo. Ao longo da análise em sede de comissão, esteve em discussão o artigo 12º e se este poderia ter sido concebido para resolver especificamente a questão do “Pearl Horizon”, colocando-se a hipótese de haver duplo benefício. Lê-se no parecer que, actualmente, há cerca de 380 compradores de fracções autónomas do edifício em construção “Pearl Horizon”, que intentaram acções contra o Governo, nas quais o montante de indemnização envolvido atinge aproximadamente 2,800 milhões de patacas, em que cada comprador exigiu, em média, um montante de indemnização de cerca de 7,5 milhões. Ou seja, “embora, a procedência ou não do pedido nas acções em causa tenha de aguardar a respectiva decisão, nos termos da lei, por parte dos órgãos judiciários, caso a parte seja vencedora nesta acção, a indemnização a ser obtida já se aproximaria do valor de uma fracção autónoma para habitação”.

Em resposta, o Governo sugeriu na versão alternativa da proposta de lei a alteração do articulado, tendo como base o princípio jurídico de que não se pode obter duplo benefício num mesmo caso, e tendo em consideração “a utilização justa e razoável dos recursos”. Daí que foram aditadas duas novas alíneas ao número dois do artigo 12, prevendo que, “no caso de o comprador de fracção autónoma do edifício em construção ter intentado acção de indemnização contra o Governo da RAEM por motivo de declaração de caducidade da concessão provisória do terreno, será suspensa a sua candidatura à compra de habitação para troca”. Se for vencido na acção “pode ainda comprar a habitação para troca, mas, se for a julgamento e na acção obtiver indemnização, deixa de estar habilitado para comprar a habitação para troca”.