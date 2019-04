Depois de apresentar “Photo-Metragens” em Lisboa, no Museu Berardo, João Miguel Barros traz a exposição a Macau. “É uma exposição para ser vista como quem lê um livro de pequenas histórias”, explicou o fotógrafo ao PONTO FINAL. A preto e branco, João Miguel Barros mostra 12 capítulos de um livro que conta as histórias de um lutador de boxe derrotado, de um teatro deserto e de uma ponte mágica.

Texto: André Vinagre

Fotografia: João Miguel Barros

“Photo-Metragens” é uma exposição fotográfica com mais de uma centena de fotografias divididas em 12 capítulos, em que cada um conta com um texto ficcionado e um deles tem ainda um vídeo. João Miguel Barros apresenta a exposição que esteve em Lisboa, no Museu Berardo, nas Oficinas Navais n.º1 entre 13 de Abril e 2 de Junho. “Não há uma linha temática” entre cada capítulo, indicou o fotógrafo e advogado ao PONTO FINAL. Um dos poucos pontos em comum entre os trabalhos apresentados é o preto e branco, “uma recriação da realidade que nós vemos todos os dias, uma forma de recriarmos aquilo que os nossos olhos vêem”, até porque “a cor é uma distracção, é um ruído inútil”, diz.

“O conceito desta exposição pode resumir-se numa coisa que eu costumo dizer: ‘é uma exposição para ser vista como quem lê um livro de pequenas histórias’. Ou seja, a exposição tem mais de 100 imagens – a maior parte delas de grande formato – e tem 12 capítulos, que correspondem a 12 histórias diferenciadas. Não há uma linha temática, são 12 temas diferenciados”, explica João Miguel Barros, acrescentando: “Cada capítulo é constituído por imagens e texto ficcionado que fui eu que escrevi e é nesta relação entre texto e imagem que se joga tudo”. Um dos capítulos, além do texto e imagem, tem ainda um vídeo incluído.

Esta exposição tem origem no Museu Berardo, onde João Miguel Barros expôs, em 2018, 14 capítulos. Dois foram retirados “por razões de espaço”. “A apresentação desta exposição exige algum espaço e precisa, acima de tudo, de zonas autónomas para que as fotografias e os capítulos não se misturem”, referiu. Assim, foram retirados os capítulos “Most Excellent Personae” e “Representation of Love”. Mantiveram-se “One Direction”, “Trees”, “Precipice”, “Tribute”, “Between Gaze and Hallucination”, “Night Visions III”, “Salgados II”, “Spring Tides”, “Night Visions I”, “Empty Theatre”, “Magic Bridge” e “The Path on the Other Side”.

Sobre a exposição do Museu Berardo, recorda: “Foi-me dado aquele espaço para a exposição e eu olhei para ali e fiquei assustado, era um espaço muito grande e a responsabilidade era tremenda”. Contudo, o conceito para “Photo-Metragens” nasce deste espaço. “Eu inspirei-me no espaço do Museu Berardo para construir o conceito da ‘Photo-Metragens’. Uma vez construído o conceito, a partir dali era só replicar”, referiu.

O capítulo mais antigo, “Trees”, foi fotografado em 2013, ao passo que o mais recente, “Tribute”, foi desenvolvido já durante o planeamento da exposição no Museu Berardo. “As fotografias já estavam todas tiradas, com excepção de um dos capítulos que, curiosamente, acabou por ter mais impacto, o capítulo relacionado com o boxe, que foi acrescentado já no decurso do planeamento da exposição”. Capítulo este que conta a história de Emmanuel Danso, o ‘boxeur’ derrotado em Macau por um pugilista chinês. João Miguel Barros tem acompanhado Danso num projecto que se tornou, ele próprio, numa “long-story”. “Eu ando enrolado com isto do boxe há um ano e tal e ainda não considero o projecto fechado”, admite o fotógrafo, que diz querer voltar ao Gana, país de origem do pugilista, para fazer mais fotografias.

Algumas das fotografias presentes neste “Photo-Metragens” já foram vistas em “Entre o Olhar e a Alucinação”, exposição que o fotógrafo mostrou em 2017 na Creative Macau. “Tenho vindo a fazer sempre uma ligação neste percurso. Essa exposição na Creative Macau, que foi a minha primeira individual, inclui algumas das fotografias que estão nas ‘Photo-Metragens’”, indica, sublinhando: “Tem havido sempre um fio condutor, eu tenho ido buscar qualquer coisa do que vem de trás para aproveitar para aquilo que faço no momento”.

“A COR BARALHA MUITO A PERCEPÇÃO DO CONTEÚDO DE UMA FOTOGRAFIA”

Sobre a escolha que recai invariavelmente no preto e branco, João Miguel Barros diz que é “obviamente uma opção estética pessoal”, e explica porquê: “Se não formos daltónicos, vemos a realidade a cores, o preto e branco é uma recriação da realidade que nós vemos todos os dias, uma forma de recriarmos aquilo que os nossos olhos vêem, é um exercício adicional”. “A cor baralha muito a percepção do conteúdo de uma fotografia”, aponta, sublinhando: “A cor é uma distracção, é um ruído inútil”.

João Miguel Barros tem uma obsessão, na sua fotografia, com os pretos. “Eu procuro um preto muito diferente do normal, eu ando à procura do preto perfeito e do branco intenso”. “A câmara fotográfica é um intermediário entre mim e uma outra qualquer realidade que quero registar”, afirma o fotógrafo, que confessa não ter “preocupação técnica”. “Não sou escravo da técnica, num dos capítulos as fotografias são deliberadamente desfocadas, não estava nada preocupado em fazer as fotografias bonitinhas”.

Também na curadoria João Miguel Barros se destaca. “Tenho um projecto de trabalho em conjunto com a directora de arte do Museu Berardo para fazer uma grande exposição de fotografia em Portugal todos os anos”, revela, anunciando que há já planos para uma “grande exposição” de Guilherme Ung Vai Meng e Chan Hin Io, ambos de Macau. “É uma exposição que vai ocupar um espaço bastante generoso do Museu Berardo, vai ter fotografia, instalação, performance. Nós temos o projecto já completamente definido, vai chamar-se ‘(Des)construção da Memória’”, avança o curador. A mostra tem como objectivo assinalar os 20 anos da transição da administração de Macau.

Para 2020 está agendada uma exposição do fotógrafo austríaco Andreas Bitesnich no Museu Berardo. Em 2021 será a vez do japonês Daido Moriyama se apresentar em Lisboa. Ambas com a curadoria de João Miguel Barros.

Como fotógrafo, os planos a curto-prazo passam por terminar o projecto de Emmanuel Danso, cujo título, a nível individual, passa a ser “Blood, Sweat and Tears”. Depois de findar este projecto, “está falado com o Albergue fazer uma mini-exposição do ‘Blood, Sweat and Tears’, um ensaio do projecto final”. João Miguel Barros vai ao Gana novamente para voltar a fotografar o pugilista: “Quero voltar ao Gana para fazer algumas fotografias e alguns filmes, talvez pudesse para fazer uma coisa mais desenvolvida em termos de vídeo, com a ajuda de um realizador profissional português”.