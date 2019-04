“Temos que motivar também os nossos colegas, mostrando-lhes que a tradução automática pode ajudar”

A afirmação é de Hannelore Lee-Jahnke, professora da Faculdade de Tradução e Interpretação da Universidade de Genebra. A académica esteve ontem na cimeira da Language Big Data Alliance onde defendeu que as novas tecnologias são “indispensáveis” na conquista de resultados de elevada qualidade.

Catarina Vila Nova

Deve existir um equilíbrio entre as novas tecnologias e a vertente cultural e humana no campo da tradução e interpretação. A mensagem foi deixada por Hannelore Lee-Jahnke, professora da Faculdade de Tradução e Interpretação da Universidade de Genebra, durante a cimeira da Language Big Data Alliance (LBDA) que ontem aconteceu no Instituto Politécnico de Macau (IPM). A académica diz notar uma relutância por parte dos professores em abraçar as novas tecnologias, como inteligência artificial e ‘big data’, defendendo que estas são “indispensáveis” quando se pretende alcançar resultados de elevada qualidade. Para a investigadora, há uma “maneira certa” de implementar estas ferramentas, que passa por não deixar todo o trabalho nas mãos dos computadores.

“Há certas coisas que uma máquina não nos consegue ensinar, como, por exemplo, como cumprimentar as pessoas ou o que não devemos fazer”, disse Hannelore Lee-Jahnke, durante o painel intitulado “Big Data Promove o Desenvolvimento Global da Educação na Era da Inteligência Artificial”. “Eu acredito que podemos encontrar um equilíbrio no nosso ensino. Temos que transmitir conhecimentos aos nossos estudantes e, se ensinarmos em duas línguas, temos que transmitir também a cultura durante a formação”, defendeu a académica, que é também presidente honorária da Conferência Internacional Permanente dos Institutos Universitários de Tradutores e Intérpretes (CIUTI).

Para Hannelore Lee-Jahnke, tendo em vista o objectivo de alcançar resultados de elevada qualidade, é “indispensável” o acesso a instrumentos como ‘big data’. No entanto, a académica nota uma relutância por parte dos docentes em abrir as portas às novas tecnologias. “Se uma pessoa estiver habituada a ensinar da mesma forma há 150 anos como eu, não vai gostar de sair da sua zona de conforto”, graceja. “Nós temos que motivar não só os nossos alunos, mas também os nossos colegas, mostrando-lhes que a tradução automática pode ajudar. Temos de estar abertos a estes métodos e implementá-los da maneira certa”, defendeu.

Esta “maneira certa”, explicou a investigadora, passa por “não deixar tudo para as máquinas”. “A maneira certa é usar [as novas tecnologias] como uma ferramenta para adquirir conhecimento. Não mais do que isso”. No entender de Lee-Jahnke, tecnologias como inteligência artificial e ‘big data’ podem também servir para aumentar a criatividade. “A criatividade é muito importante e a inteligência artificial e ‘big data’ permitem-nos ser criativos. Por exemplo, a inteligência artificial ajuda-nos na resolução de problemas”, exemplificou.

Hannelore Lee-Jahnke falava durante a cimeira da LBDA que, pela primeira vez, se realizou em Macau. A LBDA é uma aliança multi-disciplinar de investigação científica que tem por base uma plataforma para o desenvolvimento e partilha de recursos de ‘big data’.