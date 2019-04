Sulu Sou insiste no protesto contra Ho Iat Seng e recorre para a Mesa da AL

Depois de Ho Iat Seng ter indeferido por duas vezes um protesto de Sulu Sou contra o próprio presidente da Assembleia Legislativa (AL), o deputado veio agora apresentar recurso destas decisões junto da Mesa. Em causa está um plenário no Verão passado, no qual o líder do hemiciclo acusou o democrata de desrespeitar os trabalhos da comissão permanente, argumentando que recebeu o salário enquanto esteve suspenso.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O deputado Sulu Sou interpôs recurso junto da Mesa da Assembleia Legislativa (AL) de duas decisões de Ho Iat Seng que indeferiram um protesto do democrata apresentado no Verão passado. O também vice-presidente da Associação Novo Macau entende que o presidente da AL não teve em consideração um recurso anterior sobre a mesma matéria, uma vez que, nos dois despachos, remeteu “de novo e somente” para um parecer da Comissão de Regimento e Mandatos que não lhe foi favorável e com o qual também não concorda. Assim, Sulu Sou pede a anulação dos dois despachos e exige que o seu protesto seja publicado no Diário da Assembleia Legislativa.

No recurso, Sulu Sou remete para o parecer da Comissão de Regimento e Mandatos, no qual, “depois de ter procurado demonstrar que os protestos devem, por ‘regra’, ser orais, a comissão admitiu que os deputados ‘podem apresentar protestos escritos’”. “Tratando-se de uma ‘regra’ não identificada, a mesma deve ser desconsiderada até que seja identificada. Caso contrário, estaríamos perante a situação ‘kafkiana’ de discutir uma regra que desconhecemos qual seja”, ironiza.

O deputado argumenta que, se as reclamações e os recursos podem ser apresentados por escrito, os protestos também o podem ser, e que “a faculdade de usar um ou outro é uma prerrogativa política e jurídica dos deputados”. “O que o presidente e a comissão fizeram foi restringir um direito fundamental do deputado, essencial para o exercício das suas funções políticas em representação dos milhares de cidadãos que nele votaram. Trata-se de uma diminuição de garantias de um órgão legislativo representativo dos cidadãos, órgão que deve visar o aprofundamento de valores democráticos que esta decisão infringe”, declara.

Em comunicado, Sulu Sou explica a insistência nesta “batalha processual” não apenas porque pretende uma correcção do “tratamento injusto” de que foi alvo na sessão plenária de 30 de Julho, mas “com base no espírito de renovação da assembleia”. “No que diz respeito a quaisquer questões relacionadas com o sistema legislativo, Sulu Sou e a sua equipa nunca vão ficar em silêncio perante restrições e interpretações arbitrárias. Se um precedente fraco for feito ou continuar a existir uma prática incorrecta, a dignidade e a credibilidade da assembleia vão ser repetidamente derrogadas”, pode ler-se no comunicado.

O caso remonta a 30 de Julho de 2018. Durante a sessão plenária em que se discutiu a Lei de Reunião e Manifestação, Sulu Sou viu ser-lhe “liminarmente” negada uma proposta de alteração a este diploma por Ho Iat Seng. Inconformado, o deputado pediu que a proposta de lei fosse remetida de novo à comissão permanente para nova análise, o que lhe valeu críticas por parte do líder do hemiciclo que o acusou de “desrespeitar o trabalho da comissão”. Na altura, o empresário foi mais longe e disse: “Isto é uma lição para respeitar os trabalhos dos membros deste hemiciclo. Aquando da suspensão do seu mandato também lhe demos o seu vencimento mensal”.

Estas palavras originaram uma sucessão de protestos, reclamações, pareceres e despachos que culminaram com um recurso interposto na segunda-feira para a Mesa da AL, presidida por Ho Iat Seng. O primeiro protesto escrito foi endereçado ao próprio líder do hemiciclo, a 7 de Agosto, que, não estando certo se o deveria aceitar, remeteu o assunto para a Comissão de Regimento e Mandatos. Num parecer com data de 31 de Janeiro, a comissão deliberou que, uma vez que o deputado não protestou oralmente na sessão plenária, apesar de ter tido oportunidade para o fazer, não o poderia fazer posteriormente por escrito.

Com base nesta deliberação, Ho Iat Seng indeferiu, a 14 de Fevereiro, o protesto de Sulu Sou. Novamente inconformado, o democrata reclamou desta decisão, a 1 de Março, e, a 19 de Março, o presidente da AL voltou a não dar deferimento ao seu pedido. Desta feita, o deputado vem agora interpor recurso da decisão junto da Mesa, apontando que “o presidente indeferiu a reclamação remetendo, de novo e somente, para o parecer da comissão”. “O despacho que decidir de reclamação que aponte erros a um parecer não pode, naturalmente, voltar a remeter para o parecer. Tal significaria um desrespeito pela reclamação, pelo deputado e pela lei”, pode ler-se no documento.