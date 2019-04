Planos de obras contra catástrofes continuam em fase de estudo

Depois da reunião da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas, sobre os planos para a construção de obras públicas para a prevenção e redução de catástrofes, Ella Lei, presidente da comissão, indicou que as principais obras estão em fase de estudo. A reunião contou com a presença do secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

A deputada começou por referir que, “tendo em conta as informações facultadas pelo grupo de prevenção de catástrofes, sabe-se ser preciso fazer trabalhos de revisão de legislação, que abrange diplomas legais e instruções”, acrescentando que o Governo “já incumbiu entidades competentes de fazer estudos sobre a distribuição dos centros de acolhimento em catástrofes, localização e número destes centros”. “Quanto às obras de aumento dos muretes, estão todas em fase de estudo ou em estudo preliminar”, referiu Ella Lei.

Segundo a presidente desta comissão, também o projecto para a construção de duas comportas, a Sul e a Norte do canal entre Coloane e a Ilha da Montanha, está em estudo, a pedido do Governo Central. Ella Lei adiantou ainda que o Governo vai estudar a possibilidade de incluir os estaleiros de Lai Chi Vun nas obras para controlar o nível das águas em Coloane. “Como isso implica grandes alterações, implica um estudo comparativo sobre a situação”, disse.

“O Governo só nos adiantou algumas medidas a curto prazo, como, por exemplo, a substituição de válvulas, e, mesmo para essas medidas, a conclusão vai até 2021”, referiu a deputada, acrescentando que as respostas do Executivo não satisfizeram alguns membros da comissão. Para a deputada, a falta de avanço nos projectos é provocada pela falta de coordenação entre os diferentes serviços do Governo.

Ella Lei pediu ainda ao Governo que dê mais informações sobre a calendarização das obras: “Antes da época de tufões, queremos saber quais as obras e a sua calendarização”. “Pedimos ao Governo para divulgar informações sobre a calendarização dessas obras ou criar uma plataforma para divulgar essas obras ao público”, concluiu.

A.V.