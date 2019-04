Lançado sistema de tradução simultânea e reconhecimento de voz chinês-português-inglês

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) lançou ontem o sistema de interpretação simultânea e reconhecimento de voz. Desenvolvida pelo Laboratório de Tradução Automática Chinês-Português-Inglês, a nova ferramenta, que funciona nestas três línguas, permite transformar em texto um discurso oral, traduzindo-o. O objectivo, explicou Gaspar Zhang, coordenador do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa (CPCLP) do IPM, é aliviar a carga de trabalho dos tradutores e intérpretes. “Neste momento”, considera o académico, as máquinas ainda não são capazes de substituir estes profissionais, mas esta, “é uma questão de futuro”.

“Quando um orador discursa, o sistema pode reconhecer automaticamente as palavras e transformá-las em discurso escrito e também, de forma simultânea, faz a tradução. Assim, nós podemos ver no ecrã um texto de discurso na língua de partida e na língua de chegada, o que permite tornar uma realidade a interpretação simultânea automática”, explicou Gaspar Zhang, em declarações aos jornalistas, à margem da cimeira da Language Big Data Alliance, onde foi lançado o sistema de interpretação simultânea e reconhecimento de voz chinês-português-inglês.

Por ser um sistema ainda “muito novo”, Gaspar Zhang não quis avançar com possíveis valores de mercado, e, por enquanto, ainda não há potenciais interessados nesta ferramenta. No entanto, o coordenador do CPCLP defende que “o futuro deste sistema é muito grande”. “Este sistema é muito novo, ainda vamos trabalhar para elevar a qualidade de interpretação. O futuro deste sistema é muito grande. Eu penso que vai ter muito mercado”, defendeu.

Esta é a terceira ferramenta lançada pelo Laboratório de Tradução Automática Chinês-Português-Inglês, criado em 2016. As primeiras foram o sistema de tradução automática chinês-português – “um dos melhores do mundo, baseado na tecnologia mais avançada” – e o sistema auxiliar chinês-português dos documentos oficiais – “que já foi instalado em muitos organismos de Macau e tem recebido dos utilizadores um amplo reconhecimento”.

Questionado sobre a possibilidade de as máquinas de tradução automática poderem substituir os tradutores-intérpretes, Gaspar Zhang considera que esta é “uma questão de futuro”. “Neste momento, as máquinas ainda não podem substituir os tradutores nem intérpretes. É uma questão de futuro. Isto é um sistema muito novo, vamos ver como é que ele vai ajudar o trabalho dos tradutores e intérpretes”, afirmou o académico. C.V.N.