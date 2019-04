José Pereira Coutinho questiona futura importação de diamantes em bruto

O Conselho Executivo apresentou na semana passada a proposta de lei para a aplicação do sistema de certificação do processo de Kimberley, que tem como objectivo atestar a origem legal dos diamantes em bruto vendidos internacionalmente. Ontem, através de uma carta endereçada ao presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, José Pereira Coutinho questionou a aplicação do sistema em Macau.

O deputado começa por perguntar qual a quantidade e o valor anual de diamantes em bruto “importados, exportados e circulados por via transitária” desde 2013. Recorde-se que, aquando da apresentação da proposta de lei, Tai Kin Ip, director dos Serviços de Economia (DSE), explicou que, actualmente, não existe comércio de diamantes em bruto em Macau, já que o processo Kimberley não é aplicado. Contudo, no ano passado, foram importados 20 milhões de patacas de diamantes já trabalhados.

Num segundo ponto, José Pereira Coutinho pergunta a Ho Iat Seng se, de 2003 até agora, a RAEM chegou a participar nas reuniões anuais dos plenários do processo Kimberley. Por fim, o deputado recorda que “nos finais de 1990 estimava-se que 15% dos diamantes produzidos eram provenientes de países em conflito, sendo que actualmente representa menos de 1%”. “Assim, qual a estimativa que o Governo prevê da possibilidade de diamantes brutos serem importados de países em conflito após a eventual entrada em vigor do projecto lei?”, questiona o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM).

Esta proposta de lei tem como objectivo a criação de um centro de comércio de diamantes em bruto em Macau. “Gostaríamos de criar um centro de comércio de diamantes em bruto, assim podemos diversificar a economia de Macau”, disse, na apresentação da proposta de lei, o director da DSE.

A.V.