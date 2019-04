Governo deixa cair poderes de autoridade pública para os fiscais do metro ligeiro

Os fiscais da empresa que assegurará o funcionamento do sistema de metro ligeiro não vão ter poderes de autoridade pública. A nova versão da proposta de lei, apresentada ontem pelo Governo, excluiu o artigo que concedia poderes de autoridade pública aos agentes da MTR. A 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa terminou, assim, a apreciação da proposta de lei em sede de comissão.

Em resposta às preocupações dos deputados da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), o Governo retirou o artigo que conferia aos agentes de fiscalização da MTR, operadora do futuro metro ligeiro de Macau, poderes de autoridade pública. Na nova versão da proposta de lei apresentada ontem pelo Governo, foram ainda retirados os artigos referentes às matérias penais e também os artigos relativos à expropriação. Dos 66 artigos previstos na versão inicial da proposta de lei do sistema de transporte de metro ligeiro, ficaram 47. À saída da reunião, Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, confirmou que a discussão na especialidade terminou: “Acabou. Agora só falta a redacção final, toques e retoques e vamos para plenário”.

Vong Hin Fai, presidente da comissão, recordou que, em reuniões anteriores, os deputados manifestaram preocupação com a adopção de poderes de autoridade pública por parte dos agentes de fiscalização do metro ligeiro: “Na altura, a comissão preocupava-se com a adopção de autoridade pública da operadora ou do seu pessoal, porque esta companhia é do sector privado”. Então, “depois de ouvir as opiniões da comissão, [o Governo] retirou esta passagem”. “Os agentes de fiscalização mantêm determinadas competências para o exercício das suas funções de fiscalização, como por exemplo, para manter a segurança, mas sem gozar de poderes de autoridade pública”.

O presidente da comissão detalhou também que, na nova versão da proposta de lei, já não há referência às disposições das matérias penais, sendo substituídas por uma remissão para o código penal. Também o artigo sobre a expropriação devido ao interesse público foi retirado, havendo remissão para o regime de expropriações por utilidade pública.

No fim da reunião da comissão, Raimundo do Rosário adiantou que o Gabinete para as Infra-Estruturas de Transportes (GIT) será extinto “brevemente, num espaço de semanas ou poucos meses”. Recorde-se que será criada a Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A. (MLM), empresa que terá um capital social de 1,4 mil milhões de patacas, dos quais 96% são da RAEM, 3% do Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização e 1% do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, que irá depois substituir o GIT na tarefa de desenvolver o sistema de metro ligeiro.

“Quem vai dirigir, operar e coordenar tudo o que diz respeito ao metro ligeiro de Macau é esta empresa, a MLM. Esta empresa tem três formas de fazer o que quer que seja: uma, é fazer ela própria; outra, é a subconcessão; e também pode, como o Governo, fazer uma aquisição de serviços com a MTR”, explicou o secretário. Recorde-se que a MTR Corporation Limited é a empresa adjudicatária encarregada pelo Governo para a prestação de serviços de assistência à operação e manutenção da linha da Taipa do metro ligeiro de Macau.

Contrato de concessão com a Macauport assinado “brevemente”

O contrato entre o Governo e a Macauport para a concessão da construção e exploração do Porto de Ká-Hó vai ser assinado “brevemente”, adiantou ontem Raimundo do Rosário, após a reunião da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa. “Já está tudo acordado e vamos brevemente assinar a escritura na Direcção dos Serviços de Finanças”, indicou o governante. Porém, Raimundo do Rosário disse não se lembrar do prazo de concessão previsto no novo contrato. O secretário referiu que a alteração mais significativa no contrato tem a ver com o transporte de produtos perigosos: “Há dois ou três anos foi proibido o transporte de produtos perigosos por via terrestre, então, a grande alteração foi encontrar [uma forma de transporte] com a Macauport, que seja por via marítima, para assegurar a entrada, designadamente, de fogo de artifício e outros produtos, vai ser tudo por via marítima”. O contrato em vigor é válido até ao dia 11 de Abril.