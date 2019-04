Sector pede cautela na aplicação de uma taxa turística

A aplicação de uma taxa turística em Macau tem de ser encarada com cuidado. A opinião foi transmitida por Manuel Wu, antigo especialista na área de planeamento urbano da DSSOPT e director-geral de uma agência de viagens, e também por Rutger Verschure, presidente do conselho de administração da Associação de Hotéis de Macau, ao PONTO FINAL. Além de ser pouco eficaz para afastar os turistas jogadores, a taxa pode também afastar as famílias que vêm passear a Macau, antevêem.

A implementação de uma taxa turística em Macau está a ser estudada pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), anunciou na passada quinta-feira o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam. Ao PONTO FINAL, representantes do sector mostraram-se pouco confiantes no êxito desta medida. “Se aplicarmos uma taxa de entrada, isto vai pôr em causa a vinda de famílias a Macau e também dos visitantes do sector do MICE”, referiu Manuel Wu, antigo especialista na área de planeamento urbano da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT). Rutger Verschure, presidente do conselho de administração da Associação de Hotéis de Macau, concordou, dizendo que “nos próximos anos há muito a ser desenvolvido, temos de ser cautelosos”.

Manuel Wu começa por dizer que concorda com os estudos preliminares relativamente à medida, fazendo referência à taxa aplicada em Veneza e no Japão, por exemplo, “mas eu acho que em Macau temos de ser cautelosos”, diz, explicando: “Nós temos 30 milhões de visitantes todos os anos e o que queremos agora é o crescimento do número de famílias, não-jogadoras, que venham a Macau não pelos casinos, mas por motivos familiares, que queiram passar tempo nos bairros antigos e descobrir a herança de Macau. Se aplicarmos uma taxa de entrada, isto vai pôr em causa a vinda de famílias a Macau e também dos visitantes do sector do MICE”. Além disso, completa o membro do Conselho de Planeamento Urbanístico, “para o grupo dos jogadores, isto não vai ser eficaz”. “Se eles vêm para jogar, eles pagam de qualquer das maneiras”, prevê. “Temos de pensar duas vezes e agir uma na questão da taxa turística. Eu sou neutro, neste momento”, afirma.

Manuel Wu, que também é director-geral da agência de viagens Macau Explorer, sugere a aplicação de uma taxa apenas nas alturas de pico, como o dia da RAEM ou o Ano Novo Chinês. Outra das sugestões do urbanista é a aplicação de uma taxa apenas em algumas atracções turísticas: “Acho que, para aquelas atracções mais turísticas, podia aplicar-se uma taxa simbólica, mínima, em vez de uma taxa de entrada para todos”.

Manuel Wu pede ainda a utilização das tecnologias para controlar o fluxo de turistas. “O que temos de fazer é apostar no ‘smart tourism’. Temos de usar ‘big data’ para recolher dados de cada um dos pontos turísticos de Macau, como o Venetian, as Ruínas de São Paulo, o Templo de A-Má, nesses sítios temos mesmo de aplicar a monitorização de pedestres”, afirmou.

DECISÕES DEVEM “SER PARTE DE UM PLANO DE TURISMO A LONGO PRAZO”

“Nós achamos que ainda é demasiado cedo para dizer se é benéfico ou não para Macau. Macau está no centro de um grande crescimento de infra-estruturas”, refere Rutger Verschure, dando os exemplos da nova ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e do futuro metro ligeiro. “Nos próximos anos há muito a ser desenvolvido, temos de ser cautelosos e não nos precipitarmos a avançar para conclusões e implementar uma taxa turística. Qualquer decisão deve ser parte de um plano de turismo a longo prazo, uma estratégia de infra-estruturas e impostos”, afirma.

Para aplicação do dinheiro resultante dessa taxa, o presidente do conselho de administração da Associação de Hotéis de Macau diz esperar que seja usada “para benefício dos turistas, isto pode ser na forma de melhores folhetos de informação, melhoramento ou criação de novas atracções”. “Mas Macau não tem pouco dinheiro, por isso temos de ser cautelosos para não parecermos ridículos ao pedir alguns dólares aos turistas para entrarem em Macau, o que quer dizer que temos de mostrar bom uso desse dinheiro”, frisa.

E poderá uma futura taxa fazer com que menos turistas visitem Macau? “Considerando o facto de que Macau quer aumentar o seu desenvolvimento, no sentido de se tornar num centro mundial de turismo e lazer, isto quer dizer que Macau vai ainda tornar-se mais atractivo e provavelmente será ainda mais difícil fazer com que deixem de chegar turistas a Macau apenas pedindo uma pequena taxa”, responde Rutger Verschure.