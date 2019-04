Número de veículos cai em relação ao ano passado

Até ao final de Fevereiro deste ano, havia em Macau 239.345 veículos matriculados, o que representa uma descida de 0,4% face a Fevereiro de 2018, indica a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) nas estatísticas dos transportes e comunicações referentes ao mês de Fevereiro de 2019. O número de ciclomotores é agora de 25.647, o que significa uma descida de 10,3% face a Fevereiro do ano passado. Em sentido contrário, o número de automóveis ligeiros aumentou 1%, para os 108.262, e o número de motociclos subiu 1,2%, para os 97.894. O número de veículos com matrículas novas foi de 726, menos 36,9% comparativamente com o ano passado.

A DSEC recorda ainda que, em Fevereiro, registaram-se 1.153 acidentes de viação, mais 3,6% do que em Fevereiro de 2018. Em Fevereiro, registaram-se ainda 410 feridos. Nos dois primeiros meses de 2019 verificaram-se, no total, 709 acidentes de viação, dos quais resultou uma vítima mortal.

Em Fevereiro de 2019, o movimento nos postos fronteiriços fixou-se em 373.553, mais 3,1% relativamente a Fevereiro do ano passado. Na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau o movimento foi de 19.691 e nas Portas do Cerco foi de 237.279, menos 4,8% do que em Fevereiro de 2018. No total de Janeiro e Fevereiro de 2019, verificou-se um movimento de 830.643 automóveis nos postos fronteiriços, um crescimento de 6% face ao mesmo período do ano passado. O relatório indica ainda que, em Fevereiro, foram realizados 5.587 voos comerciais no Aeroporto Internacional de Macau, mais 16,1% em termos anuais.

Este relatório da DSEC inclui ainda as estatísticas das comunicações em Macau durante o mês de Fevereiro. No final de Fevereiro, havia 122.983 utentes de telefone da rede fixa e 2.150.763 utentes de telemóvel, tendo-se observado decréscimos de 5,7% e 6,7%, respectivamente, face ao final de Fevereiro de 2018. Quanto à internet, havia 549.235 assinantes registados, mais 6,3%.

A.V.