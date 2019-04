Médicos e enfermeiros já foram todos vacinados contra o sarampo

Os Serviços de Saúde apuraram que 20% dos médicos e enfermeiros do sector público e do Hospital Kiang Wu não estavam vacinados nem sabiam se eram imunes ao sarampo. Porém, até ontem, esta situação já tinha sido normalizada.

Catarina Vila Nova

Todos os médicos e enfermeiros dos Serviços de Saúde e do Hospital Kiang Wu já foram vacinados ou são imunes ao sarampo. A informação foi ontem avançada por Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, quatro dias depois de terem sido confirmados os últimos casos da doença, que ascenderam já a 26 desde o início do ano, sendo que todos já tiveram alta. De acordo com o dirigente, 14% dos médicos e 6% dos enfermeiros não tinham sido vacinados ou não sabiam se eram imunes ao sarampo, mas, entretanto, esta situação já foi regularizada. Esta semana devem chegar 5.400 doses da vacina, número que Lei Chin Ion considera ser suficiente para dar resposta às necessidades da população local.

Na sequência do surto de sarampo que contagiou 26 pessoas em Macau, das quais 14 contraíram a doença pelo mesmo paciente do Hospital Kiang Wu, os Serviços de Saúde realizaram um inquérito para apurar a taxa de imunidade e vacinação. Os resultados mostraram que 14% dos médicos e 6% dos enfermeiros do sector público e do hospital privado não tinham sido vacinados ou não sabiam se eram imunes ao sarampo. “14% dos médicos e 6% dos enfermeiros não foram vacinados ou não sabiam se tinham sido expostos a esta epidemia, mas agora eles já apresentaram a vacinação. São médicos do hospital público e do Kiang Wu”, revelou ontem Lei Chin Ion, em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia de inauguração do Hospital de Reabilitação de Ká-Hó.

O director dos Serviços de Saúde recordou ainda que as pessoas nascidas antes de 1970 já foram, muito provavelmente, expostas ao sarampo, pelo que têm “imunidade natural”. “Muitos dos idosos nascidos antes de 1970 já foram expostos ao sarampo porque, naquela altura, foi muito comum esta epidemia, por isso eles já têm imunidade natural. Nos últimos anos não registamos nenhum caso de sarampo desta faixa etária”, disse o dirigente. Para Lei Chin Ion, as atenções devem ser viradas para os casos importados da doença, que correspondem a 10 do total de 26. “Mais de 90% dos residentes já têm imunidade. Os residentes de Macau não precisam de se preocupar muito. Aos casos importados é que precisamos de dar mais atenção, especialmente às crianças com menos de um ano e também aos cuidadores das crianças”, sublinhou.

Na noite de domingo, os Serviços de Saúde indicaram que ainda dispunham de 1.300 doses da vacina contra o sarampo, prevendo-se que esta semana cheguem outras 5.400. Lei Chin Ion considerou que estas “já são suficientes para responder à necessidade actual”. No total, foram encomendadas 15 mil unidades, mas ainda não é certo quando é que os restantes lotes vão chegar a Macau. “Ainda não há prazo para as outras vacinas porque os fornecedores ainda não nos deram um prazo. Não só em Macau, mas também noutros países e regiões, há falta destas vacinas”, referiu o dirigente.

Desde a passada quinta-feira que a vacinação contra o sarampo só está disponível através de marcação prévia. Isentos de marcação estão os grupos de risco, que incluem as crianças com menos de dois anos, trabalhadores em creches e profissionais de saúde.