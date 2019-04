Hospital de Reabilitação de Ká-Hó preparado para receber pacientes a partir de hoje

As obras de construção terminaram em Maio do ano passado, mas só ontem foi inaugurado o Hospital de Reabilitação de Ká-Hó. Dividida em três áreas – uma de fisioterapia e duas enfermarias de reabilitação – a nova unidade dos Serviços de Saúde dispõe de 188 camas e pode começar a receber pacientes hoje.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O Hospital de Reabilitação de Ká-Hó foi ontem inaugurado e poderá começar a receber os primeiros pacientes hoje. A nova unidade hospitalar dos Serviços de Saúde tem capacidade para acolher 188 camas que estão divididas por duas enfermarias de reabilitação, uma delas gerida pela Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM). Kuok Cheong U, director do Centro Hospitalar Conde de S. Januário (CHCSJ), disse existir já um plano de destacamento dos profissionais de saúde para a nova estrutura, mas não foi capaz de avançar com nenhum número. Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura detalhou que, na nova unidade hospitalar, serão disponibilizados serviços de fisioterapia, terapia ocupacional, gestão da dor e aconselhamento psicológico.

“O Hospital de Reabilitação de Ká-Hó destina-se a dar resposta à procura de serviços médicos integrados para idosos e, portanto, nesse mesmo edifício serão integradas as subunidades funcionais essenciais e disponibilizados equipamentos e serviços de qualidade para desenvolver serviços complexos mais adequados”, disse Alexis Tam, no discurso da cerimónia de inauguração do novo hospital. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura afirmou que a enfermaria de reabilitação do CHCSJ dispõe de uma equipa médica especializada capaz de disponibilizar serviços de fisioterapia, terapia ocupacional, gestão da dor e aconselhamento psicológico. Aqui vão ficar 88 camas, “mais do dobro das existentes na área de reabilitação do hospital”, sublinhou o governante.

As restantes 100 camas do Hospital de Reabilitação de Ká-Hó vão ficar localizadas na outra enfermaria de reabilitação que é “supervisionada e financiada integralmente pelos Serviços de Saúde, mas a gestão é da responsabilidade da FAOM”, explicou Alexis Tam. “A dimensão desta enfermaria é o triplo da área inicial do Centro de Reabilitação [da Taipa]. O número de camas passa de 55 para 88 e, no futuro, poderá atingir as 100 camas”, acrescentou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.

No entanto, segundo explicou Kuok Cheong U, das 88 camas disponibilizadas na enfermaria de reabilitação do CHCSJ, apenas 20 vão ficar operacionais numa primeira fase. Questionado por várias vezes quanto ao pessoal médico que vai ser destacado para a nova unidade, o director do CHCSJ não foi capaz de avançar com nenhum número e disse apenas que existe um plano para enviar funcionários para o hospital de Ká-Hó. “Vamos enviar os profissionais dos serviços de fisioterapia e de reabilitação do centro hospitalar e também dos hospitais da MUST [Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau] para trabalhar aqui neste hospital”, afirmou o médico. O PONTO FINAL colocou posteriormente a mesma questão aos Serviços de Saúde, mas, até ao fecho desta edição, não recebeu qualquer resposta.

Kuok Cheong U afirmou ainda que, actualmente, os Serviços de Saúde não têm “pessoal suficiente” para trabalhar no futuro Hospital das Ilhas, pelo que disse ser preciso “recrutar mais pessoal”. No entanto, quando questionado acerca do plano de contratação, o médico, que é também subdirector dos Serviços de Saúde, disse: “O complexo das ilhas é um serviço complementar para todo o sistema de saúde de Macau. Temos um plano e precisamos de responder à necessidade actual”.

……..

CAIXA:

Fundações do edifício de doenças infecto-contagiosas concluídas em 2020

A obra de fundações do edifício de doenças infecto-contagiosas do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) deverá estar concluída no próximo ano. A informação foi ontem avançada por Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, durante a cerimónia de inauguração do Hospital de Reabilitação de Ká-Hó. A empreitada, oficialmente designada de Edifício de Especialidade de Saúde Pública, ficará localizada junto ao CHCSJ. A obra de fundações foi adjudicada à China Road and Bridge Corporation, pelo valor de 109 milhões de patacas, que se propôs a terminar os trabalhos em 585 dias. Uma vez concluída esta obra, será posteriormente lançado o concurso público para a construção da superestrutura. C.V.N.