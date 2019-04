Comissão já recebeu nova versão da lei das agências de emprego

O Governo entregou à 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) a nova versão de trabalho da Lei da Actividade de Agência de Emprego no passado dia 6 de Março. A informação consta numa resposta de Ho Iat Seng, presidente da AL, a uma carta enviada por José Pereira Coutinho que criticava o facto de esta comissão, à qual pertence, não se reunir para discutir este diploma desde Agosto. Na réplica, o líder do hemiciclo disse respeitar os trabalhos das comissões e aconselhou o deputado a discutir directamente o assunto com o presidente da 3ª Comissão Permanente da AL.

“Respeito o trabalho e a autonomia das comissões. Como V.ª Ex.ª é membro da 3ª Comissão Permanente e participa nos respectivos trabalhos poderá, directamente, diligenciar junto do presidente da comissão, no sentido de se inteirar do andamento do processo legislativo em causa”, pode ler-se na resposta do presidente da AL. Ho Iat Seng diz ainda que, no passado dia 6 de Março, o Governo entregou à 3ª Comissão Permanente uma nova versão de trabalho da Lei da Actividade de Agência de Emprego. Actualmente, ambas as assessorias estão a “estudar e a dialogar acerca dessa versão de trabalho”.

Na carta que enviou a Ho Iat Seng, a 22 de Fevereiro, José Pereira Coutinho referia que o projecto de lei deu entrada na AL a 28 de Dezembro de 2017, tendo sido aprovado na generalidade a 16 de Janeiro de 2018. Desde então, de acordo com o deputado, a comissão reuniu-se seis vezes para discutir este diploma: 29 de Janeiro, 1 e 26 de Fevereiro, 8 de Junho, 6 de Julho e 2 de Agosto. Coutinho afirmava que a comissão a que pertence aguardava poder reunir com o Executivo, pelo que pedia a Ho Iat Seng para “mandar perguntar aos membros do Governo responsáveis pelo projecto de lei quando estarão dispostos a reunir com os membros da 3ª comissão”. C.V.N.