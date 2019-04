A desconstrução do preconceito entre o pensamento ocidental e oriental, na Fundação Rui Cunha

Ana Cristina Alves vai estar hoje na Fundação Rui Cunha para uma conferência e oficina intitulada “Sabedoria Chinesa – Filosofia Ocidental”. Aqui, a investigadora vai tentar desconstruir as imagens pré-concebidas sobre os pensamentos orientais e ocidentais. “Nós olhamos sempre para o outro pelo nosso óculo. Há que desconstruir as imagens num diálogo frutuoso”, diz.

André Vinagre

Inserida num conjunto de quatro workshops intitulados “Diálogos Interculturais – Caracteres Chineses e Noções Ocidentais”, a professora e investigadora Ana Cristina Alves vai estar hoje na Fundação Rui Cunha para uma oficina que pretende “desconstruir a imagem que temos da filosofia ocidental e da filosofia oriental”. A conferência tem início pelas 18h30.

Estas oficinas “terão uma parte teórica e a última parte será aberta ao diálogo”, começa por explicar Ana Cristina Alves ao PONTO FINAL. “Fazer uma palestra sem diálogo era estar a trair Sócrates”, acrescenta. Esta, que será a segunda sessão das quatro marcadas, terá como tema os preconceitos entre a “sabedoria chinesa e a filosofia ocidental”. “Há uma tendência para olharmos para o outro do ponto de vista do preconceito. Na filosofia ocidental há esta ideia de que no Oriente não há filosofia, os estudos filosóficos são mais literatura do que filosofia. E, no Oriente, a relação com a filosofia ocidental acaba por não ser tão próxima”, explica a investigadora.

“O grande objectivo deste segundo workshop será, no fundo, procurar desconstruir a imagem que temos da filosofia ocidental e da filosofia oriental”, adianta, sublinhando: “Nós chamamos à filosofia oriental sabedoria chinesa e sobre a sabedoria ocidental não temos qualquer problema em falar de filosofia. Porquê? Porque nós olhamos sempre para o outro pelo nosso óculo. Há que desconstruir as imagens num diálogo frutuoso”.

“Nós temos a ideia de que os chineses são muito pragmáticos, os chineses têm ideia que nós é que somos muito pragmáticos. Há uma série de imagens que é preciso ajudar a desconstruir para aproximar”, refere a investigadora. A oficina “tem como finalidade fazer com que cada um dos participantes dialogue e recrie, num texto final, as percepções do ‘mesmo’ e do ‘outro’ em contacto com os caracteres chineses e noções ocidentais”, explica o comunicado sobre o evento.

As sessões começaram ontem, com uma oficina na Universidade de Macau (UM) sobre o masculino e o feminino no Oriente e no Ocidente. A terceira sessão acontece amanhã, também na UM, entre as 19 horas e as 21h30. Tem como título “O Tao chinês e a Caverna Platónica”. Por fim, a última sessão, que também acontecerá na UM, será sobre “as virtudes confucionistas em comparação com as virtudes socráticas”. “Nós estamos numa era comunista, mas dominada por uma filosofia confucionista. Daí que os chineses espalhem Institutos Confúcio por todo o mundo. Assim, é preciso estar com atenção aos valores da teoria confucionista”, explica a docente. Esta oficina acontece às 19 horas de quinta-feira. Todas as sessões serão conduzidas em português, à excepção da última, que será em inglês.

Ana Cristina Alves pertence ao Centro Científico e Cultural de Macau, mas actualmente dá aulas de Cultura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Os alunos são, maioritariamente, chineses, indica. A orientadora das oficinas é doutorada em Filosofia da História, Cultura e Religião e tem ainda vários trabalhos académicos publicados na área da filosofia, cultura e tradução.