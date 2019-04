Shi Samben traz animações em vídeo a Macau e procura pistas para novos trabalhos

“Saline Baths” é o nome da exposição a solo que Shi Samben vai apresentar no Armazém do Boi entre 11 de Abril e 26 de Maio. O artista vai apresentar quatro animações feitas a partir de considerações filosóficas aplicadas na vida real das pessoas. Em Macau, Shi Samben vai ainda “absorver informação” para os próximos trabalhos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Shi Samben vai apresentar em Macau, entre os dias 11 de Abril e 26 de Maio, “Saline Baths”. A exposição de quatro animações em vídeo é inaugurada no Armazém do Boi a 10 de Abril. Ao PONTO FINAL, Peter Pang, da equipa administrativa do Armazém do Boi, revelou que o artista vai ficar em Macau durante duas semanas para “absorver informação” do território e preparar os próximos projectos. A exposição tem como curador Noah Ng.

Serão quatro as animações em vídeo que Shi Samben vem apresentar no Armazém do Boi. ”Su Cao”, “Bathroom”, “Candy” e “Flow” são os quatro vídeos incluídos na exposição “Saline Baths”. “Os vídeos abordam vários tópicos. Ele mostra histórias totalmente diferentes em cada vídeo e com temas totalmente diferentes”, começa por explicar Peter Pang, acrescentando que a inspiração para os vídeos surgiu de várias “histórias filosóficas”. De acordo com a nota divulgada pelo Armazém do Boi, o trabalho de Shi Samben tenta “apresentar pensamentos íntimos e ambíguos através de vídeos evasivos, na esperança de mostrar outras perspectivas para os dilemas entre considerações filosóficas e a vida real das pessoas”.

Nascido em 1992, em Fujian, na China, Shi Samben mudou-se em 2012 para Hangzhou, para estudar imagem experimental na China Academy of Art. Além de ter exposto em Hangzhou, Shenzhen, Xiamen, Xangai e Pequim, no interior da China, Shi Samben conta ainda no currículo com uma exposição em Oberhausen, na Alemanha, e fez ainda a animação para um documentário suíço.

Shi Samben foi convidado a apresentar o seu trabalho pela primeira vez em Macau depois de Noah Ng ter visto uma exposição do seu professor, onde estavam expostos trabalhos de Shi: “Escolhemos o Shi Samben principalmente porque o curador, o Noah, conhecia o seu professor. O Noah foi a Pequim para uma exposição que incluía trabalhos de Shi Samben e achou que eram incríveis e que eram algo que os residentes de Macau deviam ver, porque muitos de nós pensamos que a animação é apenas entretenimento”. “Ele pensou logo que, quando tivesse oportunidade, queria convidar este artista para vir a Macau para apresentar um trabalho especial para os residentes”, referiu.

Peter Pang adiantou ainda que Shi Samben vai ficar em Macau durante duas semanas: “Durante este período, ele pretende absorver informação de toda a Macau e fazer um trabalho”. Para este futuro trabalho que terá Macau como referência, ainda não há detalhes. “Ainda não sabemos quantos vídeos vai fazer nem quão profundo vai ser”, disse.