Realização de actos consulares é “competência exclusiva” dos consulados, afirma MNE

Na sequência do caso dos passaportes portugueses, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) de Portugal declarou, em resposta ao PONTO FINAL, que a realização de actos consulares é uma “competência exclusiva” dos respectivos consulados. Sem comentar o processo por difamação movido por três conselheiros das comunidades portuguesas, o MNE garante que as práticas e os actos que ultrapassem o âmbito de actuação do Conselho das Comunidades Portuguesas poderão ser levados às autoridades competentes.

Catarina Vila Nova

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) de Portugal frisou que “a realização de actos consulares é uma competência exclusiva dos serviços consulares” e que a Administração Pública “está obrigada ao cumprimento dos princípios constitucionais da igualdade, isenção e imparcialidade no tratamento dos cidadãos”. Em resposta ao PONTO FINAL, na sequência do caso dos passaportes em que três conselheiros das comunidades portuguesas acusam o director de um jornal de difamação, o MNE afirma ainda que as práticas e actos que ultrapassem o âmbito de actuação do Conselho das Comunidades Portuguesas (CPP) podem ser objecto de participação às autoridades competentes.

Entre as cinco competências do CPP previstas por lei constam essencialmente a emissão de pareceres, formulação de propostas e recomendações e a apreciação de questões. “Práticas e actos que ultrapassem este âmbito de actuação, e que sejam vistos como irregulares, podem ser objecto de participação às autoridades competentes”, afirma o MNE. O ministério sublinha ainda que “a realização de actos consulares é uma competência exclusiva dos serviços consulares, sendo que a Administração Pública está obrigada ao cumprimento dos princípios constitucionais da igualdade, isenção e imparcialidade no tratamento dos cidadãos”.

O PONTO FINAL questionou o MNE sobre o processo de difamação movido pelos conselheiros José Pereira Coutinho, Rita Santos e Armando de Jesus contra Lam Chong, director do jornal San Wa Ou. “Quanto ao processo em curso, não nos pronunciamos sobre as matérias que seguem o seu curso na justiça, nomeadamente envolvendo entidades ou cidadãos externos ao MNE”, respondeu o ministério. Resposta semelhante deu Paulo Cunha Alves, cônsul-geral de Portugal em Macau, quando questionado por este jornal sobre se o Consulado-geral tinha conhecimento das acusações proferidas contra os conselheiros: “Nós não temos nada a acrescentar ao assunto. O processo está a decorrer na justiça e a justiça tratará do assunto”.

Em Abril de 2017, Lam Chong publicou um artigo de opinião no jornal que dirige acusando três conselheiros das comunidades portuguesas de cobrarem 18 mil renminbis pela emissão ou renovação de passaportes portugueses. José Pereira Coutinho, Rita Santos e Armando de Jesus, que para além de serem conselheiros das comunidades portuguesas, integram também a direcção da Associação dos Trabalhadores da Função Pública (ATFPM), onde funciona o CPP, acusaram o director do diário San Wa Ou de difamação. O jornalista respondeu em tribunal pelo crime de abuso de liberdade de imprensa na forma de difamação agravada. Cada conselheiro pede ainda uma indemnização de quase 56 mil patacas.

Ouvida em tribunal na semana passada, Rita Santos disse nunca terem recebido “nem um avo” e que, enquanto conselheiros, tinham a “obrigação de prestar esses serviços”. A conselheira, que é também presidente do Conselho Regional dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas da Ásia e Oceânia, disse ainda que, na sequência da publicação do artigo de opinião em causa, enviou uma carta ao antigo cônsul-geral de Portugal em Macau, Vítor Sereno, bem como ao actual. O PONTO FINAL contactou Rita Santos, que se recusou a prestar declarações.