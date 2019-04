MIECF termina com a assinatura de 44 acordos

Encerrou no passado sábado a edição de 2019 do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2019 (MIECF, na sigla em inglês). Segundo os dados da organização, no total, participaram no fórum mais de 4.700 pessoas, foram assinados 44 acordos e organizaram-se 350 sessões de bolsas de contacto.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

No fim dos três dias do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2019 (MIECF, na sigla em inglês), a organização fez o balanço do evento: 44 acordos assinados, 350 bolsas de contacto organizadas e uma participação total de mais de 4.700 pessoas. Entre os dias 28 e 30 de Março, foram também realizados oito fóruns, uma sessão especial com Michael Liebreich, fundador da New Energy Finance, e ainda outras sessões onde falaram cerca de 70 responsáveis, desde ambientalistas, passando por empresários e governantes. Num comunicado divulgado no passado sábado, a organização diz que foi um “grande êxito”. A próxima edição já está marcada para os dias 26, 27 e 28 de Março de 2020.

Os 44 acordos celebrados durante o MIECF entre participantes do interior da China, Canadá, Alemanha, Singapura, Malásia, Taiwan, Hong Kong e Macau, tiveram como foco as tecnologias e técnicas da nanofotónica, reciclagem e reutilização dos resíduos, redução dos resíduos a partir da fonte, cooperação de soluções do tratamento da água residual, cooperação no plano de aperfeiçoamento nas escolas e sistema de geração de energia fotovoltaica, remodelação da jardinagem, aquisição de arroz orgânico de Congjiang e cooperação na produção de forragem e fertilizantes recicláveis, ecológicos e orgânicos.

Durante o “Fórum Verde”, secção dedicada a palestras dentro do tema do MIECF, foram realizados oito fóruns e uma sessão especial com a presença de Michael Liebreich, fundador da New Energy Finance, antigo presidente e membro sénior do Conselho Consultivo da Bloomberg New Energy Finance e presidente e director-executivo da Liebreich Associates. O britânico falou sobre energias renováveis e o aquecimento global. Além de Michael Liebreich, falaram ainda outros cerca de 70 oradores, ambientalistas, empresários e governantes, provenientes do interior da China, Holanda, Reino Unido, Portugal, Hong Kong e Macau.

Na “Mostra Verde”, zona de exposições do MIECF, estiveram 500 expositores. Nos quase 17 mil metros quadrados da zona de exposições estiveram representantes de empresas e organizações do interior da China, países pertencentes à iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, países europeus e países de língua portuguesa.

Ainda no sábado, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) organizou uma visita dirigida aos representantes de empresas dos países de língua portuguesa a Zhuhai. Os responsáveis visitaram empresas ecológicas locais que desenvolvem projectos e tecnologias de protecção ambiental. A visita teve como objectivo dar a conhecer os projectos dessas empresas no tratamento de resíduos, de engenharia termoeléctrica de biomassa, bem como de tecnologia de embarcações não-tripuladas.

O IPIM realizou ainda visitas guiadas para entidades governamentais, “por forma a permitir que os vários departamentos compreendessem as mais recentes tecnologias, produtos e informações sobre protecção ambiental, no reforço da comunicação e cooperação entre Governo e o sector”. Segundo um comunicado divulgado pela organização do MIECF, “os membros da delegação ficaram a conhecer melhor os novos produtos e as tecnologias nos sectores da poupança energética, protecção ambiental e ar-condicionado, entre outros”. É adiantado ainda que os departamentos do Governo “seleccionaram várias empresas em exposição para negociar, incluindo da reciclagem de recursos e de equipamentos de ar-condicionado”.