Macau e Pequim reforçam cooperação em inovação da ciência e tecnologia

Macau assinou com o interior da China, na passada sexta-feira, um memorando de reforço da cooperação no domínio da ciência e tecnologia. No protocolo, ambas as partes concordaram em aprofundar a cooperação bilateral em cinco domínios: investigação e pesquisa, formação de quadros qualificados, transformação de resultados científicos em produtos industrializados e integração de Macau na estratégia de desenvolvimento nacional e na popularização da ciência. Na mesma ocasião foi ainda assinado o acordo-quadro de cooperação para a criação de uma base de inovação e empreendedorismo dos jovens de Guangdong e Macau entre a Parafuturo de Macau e a Zhongshan Torch Hi-tech Industrial Development Zone.

O memorando de reforço da cooperação entre Macau e o interior da China no domínio da inovação da ciência e tecnologia foi assinado na passada sexta-feira por Mi Jian, director dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional e Ye Dongbai, director do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan do Ministério da Ciência e Tecnologia. O protocolo abrange cinco áreas de intervenção: investigação e pesquisa, formação de quadros qualificados, transformação de resultados científicos em produtos industrializados e integração de Macau na estratégia de desenvolvimento nacional e na popularização da ciência. Estes dois últimos objectivos serão alcançados sob a coordenação do grupo especializado para o desenvolvimento da inovação, da tecnologia e da cidade inteligente junto da Comissão de Trabalho para a Construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e da Comissão de Cooperação de Ciência e Tecnologia entre o interior da China e Macau.

Na passada sexta-feira foi ainda assinado um acordo-quadro entre a empresa Parafuturo de Macau Investment and Development Limited, que tem como director-executivo o deputado Chui Sai Peng, e o conselho de administração da Zhongshan Torch Hi-tech Industrial Development Zone. Este protocolo tem por objectivo a criação de uma base de inovação e empreendedorismo dos jovens de Guangdong e Macau.