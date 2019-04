Dia da Mulher Moçambicana celebra Josina Machel

Na próxima quinta-feira, dia 4 de Abril, o Dia da Mulher Moçambicana vai ser assinalado com uma conversa na Livraria Portuguesa que servirá para debater o papel da mulher. A esta conversa vai juntar-se uma homenagem a Josina Machel, figura da luta pela independência do país africano e pelos direitos das mulheres, e ainda uma recolha de donativos para a reconstrução das zonas afectadas pelo ciclone Idai.

“Não lhe chamaria uma conferência, vamos falar”, começa por explicar Helena Brandão, presidente da Associação Amigos de Moçambique, ao PONTO FINAL. “Vamos falar sobre a mulher moçambicana, o seu papel na sociedade”, completa. Helena Brandão detalha que vai ser discutida a situação da mulher em Moçambique, “que agora ocupa cargos de chefia”. “[Vamos debater] como é que as tradições funcionam no meio disto tudo”, refere, acrescentando: “Vamos falar também sobre todos os problemas da mulher que resultam de muitos outros factores que ainda persistem, como a maternidade precoce, o casamento precoce e o sofrimento delas na guerra”.

Nesta conversa, vão participar Celina Ncube, adida financeira e administrativa do Consulado de Moçambique em Macau, Dulce Trindade, especialista em saúde pública, e as estudantes Wilma e Ilydia.

O evento acontece a 4 de Abril, mas o Dia da Mulher Moçambicana celebra-se no dia 7, data da morte de Josina Machel. “Ela simboliza a mulher independente, a mulher que luta pelos seus direitos. No pouco tempo que ela viveu, nos 25 anos, ela lutou por isso. Morreu no dia 7 de Abril e é com esta imagem que se quer homenagear todas as mulheres”, descreve Helena Brandão. Josina Machel juntou-se à FRELIMO e participou na luta armada pela independência de Moçambique e lutou também pelos direitos da mulher.

Durante esta conversa, vão ainda ser recolhidos donativos para ajudar o país africano, depois da passagem do ciclone Idai. “É impossível não falarmos do que está a acontecer, por isso, quem quiser contribuir é bem-vindo”, lembrou a responsável pelo evento. Sobre o montante angariado pelas contas solidárias do BNU até ao momento, Helena Brandão diz desconhecer o valor total. “Aquilo que eu ouço é que tem havido alguma adesão, as pessoas estão a apoiar e há boa vontade das pessoas de Macau”, refere. A.V.