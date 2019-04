Alto de Coloane: “Governo não tem qualquer intenção de descobrir quem deve ser responsabilizado”, acusa Sulu Sou

O deputado Sulu Sou acusou o Governo de não ter “qualquer intenção de descobrir quem deve ser responsabilizado” pelo caso do Alto de Coloane. Um relatório divulgado há mais de um ano pelo Comissariado Contra a Corrupção veio revelar que este lote pertence à RAEM e devia ser reavido pelo Governo, mas, de acordo com o pró-democrata, este ainda se encontra cercado pela construtora.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Mais de um ano depois de o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) ter divulgado o relatório que concluiu que o terreno do Alto de Coloane é propriedade da RAEM e deve ser reavido pelo Governo, o deputado Sulu Sou vai enviar hoje uma interpelação escrita a questionar o andamento do processo. O pró-democrata e vice-presidente da Associação Novo Macau, entidade que, há três anos, remeteu uma denúncia ao CCAC acerca deste lote, recorda as conclusões do comissariado que não excluiu a possibilidade de ter havido actos de fraude. Assim, o legislador questiona se houve alguma investigação criminal para apurar quem foram os responsáveis e pergunta quando vai terminar o processo de recuperação do terreno.

Sulu Sou começa por recordar que “o CCAC concluiu que existiam vários problemas e dúvidas acerca da sucessão de transferência de propriedade e na planta cadastral do terreno”. “Poderá ainda ter existido abuso do processo judicial, obtenção ilegal do terreno e fraude no processo de emissão da planta cadastral”, acrescenta o deputado. Apesar de o relatório, divulgado em Fevereiro do ano passado, ter concluído que o lote no Alto de Coloane deve ser reavido pelo Governo, “o terreno ainda está barricado pelo construtor”, afirma. “Parece que o Governo não tem qualquer intenção de descobrir quem deve ser responsabilizado pelo processo”, acusa o pró-democrata.

Em Agosto do ano passado, respondendo aos deputados na Assembleia Legislativa, o Chefe do Executivo revelou que já tinha consultado o parecer jurídico do Ministério Público e que já estava accionado o processo de recuperação do terreno. No entanto, segundo o deputado, “o lote ainda está cercado pelo construtor”. “O que é que o Governo tem feito para cancelar os planos de construção e reclamar o terreno? Quando é que isto será feito? Quando vai o Governo remover as barricadas colocadas pelo construtor?”, questiona o pró-democrata.

Recordando que o CCAC concluiu que “poderá ter havido abuso do processo judicial, reivindicação ilegal do terreno e fraude no processo de emissão das plantas cadastrais”, Sulu Sou questiona se houve alguma investigação para descobrir quem foram os responsáveis por este caso. O deputado pergunta ainda como vai o Governo proteger o lote em causa, tendo em conta os Estudos Estratégicos para o Desenvolvimento Urbano da RAEM que “definem claramente que o ecossistema de Coloane deve ser protegido”.

Em Fevereiro do ano passado, uma investigação do CCAC veio revelar que o terreno do Alto de Coloane, que estaria localizado junto da Estrada do Campo e da Estrada de Seac Pai Van, estava afinal perto do Largo do Presidente António Ramalho Eanes, na vila de Coloane. Também a área do lote não estava correcta. Este não teria mais do que algumas centenas de metros quadrados, mas estava registado como tendo 53,866 metros quadrados. O organismo liderado por André Cheong invalidou a planta cadastral emitida pela Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, bem como as plantas de alinhamento e os ante-projectos do plano aprovados com base nestas informações cadastrais. Até à decisão do CCAC, o terreno em causa pertencia à Sociedade Win Loyal que nele pretendia construir nove blocos de vivendas com 22 metros de altura e outros nove blocos de edifícios destinados a habitação com 115 metros de altura.