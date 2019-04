A comunidade filipina e o grande interesse da Universidade de Macau

Nos últimos dois anos foram publicados pelo menos quatro estudos sobre a comunidade filipina por investigadores da Universidade de Macau. Dois desses investigadores, ambos expatriados, destacam-se pela produtividade e pela qualidade do trabalho.

A comunidade filipina em Macau é marcada por “muitos problemas de saúde física e mental. Eles são vulneráveis, mas não são frágeis”, diz ao PONTO FINAL o professor da Universidade de Macau Brian J. Hall, que desde 2012 vem estudando esta comunidade, com 12 trabalhos científicos já publicados. “Eles precisam de mais apoio, em grande parte por causa da protecção laboral. O nosso trabalho revelou que grande parte do stress desta comunidade vem do medo de rescisão contratual, de contratos-padrão ou de salários mínimos e de dificuldades na negociação de condições justas de trabalho com os seus patrões”.

Se Brian J. Hall pertence à Faculdade de Ciências Sociais, Allan B. Bernardo é professor e investigador da Faculdade de Psicologia, ele próprio de origem filipina. “Temos outros estudantes de mestrado e doutoramento na Universidade de Macau a fazer investigação relacionada com os trabalhadores migrantes filipinos. Mas não surpreende que os investigadores da Universidade de Macau estejam activamente envolvidos em todo o tipo de investigações sobre a sociedade de Macau e a sua diversidade”, diz Bernardo ao PONTO FINAL. “Como a única universidade de investigação em Macau, acredito que os investigadores da Universidade de Macau estão a fazer um bom trabalho ao explorar tantas facetas variadas da sociedade”, dando como exemplo outras comunidades que também estão a ser estudadas.

“Estou empenhado num programa sistemático de investigação que procura identificar os principais problemas que afectam a saúde” desta comunidade, explica Brian J. Hall. “Como investigador de saúde pública, recolhi dados sobre saúde mental, saúde física e HIV”, além de colaborar com a Organização Mundial de Saúde. Antes de vir para Macau, Brian J. Hall já trabalhava com imigrantes e refugiados. “O meu objectivo, ao mudar-me para Macau, foi continuar a minha investigação com as populações migrantes e também abordar a saúde e o bem-estar dos chineses locais”, acrescenta a este jornal.

Quer Hall quer Bernardo prometem mais publicações para breve sobre este tema. O professor da Faculdade de Ciências Sociais revela que após ter recolhido informação junto de quase 2000 trabalhadores domésticos das Filipinas e Indonésia, só agora começou a publicar as principais conclusões.

E Allan Bernardo acrescenta que “depois de 7 anos em Macau continuo a procurar conhecer a comunidade filipina e as comunidades locais e migrantes de Macau. Conseguir entender essas diversas comunidades é muito estimulante e fornece-me inspiração para as minhas próprias linhas de investigação”.

Discriminação, depressão, ansiedade

A mais recente dessas quatro publicações chama-se “The effect of discrimination on depression and anxiety symptoms and the buffering role of social capital among female domestic workers in Macao, China”, e estuda a relação entre os transtornos mentais e a discriminação que as trabalhadoras migrantes sofrem.

A equipa de quatro investigadores do Global and Community Mental Health Research Group, liderada por Brian J. Hall, percebeu que a discriminação sentida na amostra da comunidade “foi significativamente associada à depressão e ansiedade.” “As trabalhadoras domésticas migrantes experimentam um aumento da carga de transtornos mentais,” revela o estudo, que teve em conta a importância que os recursos sociais podem ter no sentido de proteger as empregadas domésticas, que fizeram parte da amostra (131), dos efeitos da discriminação.

O estudo da equipa de Brian J. Hall analisou ainda questões como o capital social cognitivo que acabou por se revelar “associado negativamente, de forma significativa, com a depressão e a ansiedade.” “Ao contrário das previsões,” concluem os investigadores, “à medida que a discriminação aumentava, em comparação com as que se revelavam sem capital social cognitivo, as que possuíam níveis moderados ou altos de capital social cognitivo experimentavam o agravamento dos sintomas de transtorno mental comum.”

Problemas de saúde “graves”

Também de 2019 é o estudo “Work life, relationship, and policy determinants of health and well-being among Filipino domestic Workers in China: a qualitative study”, em que o professor Brian J. Hall conta com a colaboração de Melissa Garabiles e Carl Latkin, da Universidade John Hopkins, Estados Unidos. O texto lembra que “os trabalhadores filipinos representam uma das maiores populações de trabalhadores migrantes em todo o mundo” e que “na China, eles representam o maior grupo de trabalhadores domésticos imigrantes,” tendo o estudo sido realizado em exclusivo em Macau, uma vez que “pouco se sabe sobre as suas condições de trabalho ou como isso pode afectar a sua saúde e bem-estar.”

Nas conclusões, pode ler-se que “alguns trabalhadores domésticos das Filipinas experimentaram desafios de saúde físicos e mentais extremamente graves” em resultado dos “poucos recursos disponíveis para que obtenham os cuidados de saúde e auxílio social necessários”. A equipa liderada pelo Professor Hall obteve informações reveladoras sobre a saúde da comunidade de trabalhadoras domésticas filipinas em Macau: hipertensão, diabetes, atrites, alergias na pele, constipações e febres são os principais problemas de ordem física, enquanto que, a nível mental, é referido o stress. Além da “falta de acesso aos cuidados médicos”, o estudo também refere a “ingestão insuficiente de comida” ou a privação do sono, que se relaciona directamente com a falta de habitação.

Uma vez que este estudo foi realizado a partir de entrevistas com 22 elementos da comunidade (além de contactos com instituições religiosas, organizações não-governamentais e até o Consulado das Filipinas), é possível ler depoimentos em que se revela por exemplo que 12 mulheres vivem numa casa apta para quatro pessoas.

Perda de identidade e preconceitos

“Abusive Supervision and Well-Being of Filipino Migrant Workers in Macau: Consequences for Self-Esteem and Heritage Culture Detachment” é o nome de um estudo do ano passado, liderado pelo professor Allan B. Bernardo, do Departamento de Psicologia, a que também pertence Mary Daganzo. Esta dupla contou com a colaboração da investigadora Anna Ocampo, da Universidade De La Salle, em Manila.

O que nos diz este estudo, em suma, é que a comunidade filipina em Macau está a perder identidade e raízes culturais face ao fenómeno da “supervisão abusiva no local de trabalho”. A dissociação da cultura filipina pode ser vista como uma resposta ao modo como estes trabalhadores reagem aos preconceitos. “Olhamos para a tendência de rejeitar a cultura original, como uma consequência negativa indirecta da supervisão abusiva” nos locais de trabalho, dizem os investigadores. Além dos efeitos directos, “a supervisão abusiva também foi negativamente associada à auto-estima; a baixa auto-estima, por sua vez, prediz um distanciamento cultural mais elevado da cultura de origem”.

O estudo em causa resulta dos questionários preenchidos por 247 trabalhadores migrantes filipinos (todos os inquiridos possuíam um “Cartão de Identificação de Trabalhador Não-Residente”), 62 por cento mulheres. Mais da metade identificou-se como empregada doméstica ou pessoal doméstico.

Mérito, fé em Deus e sorte

Allan B. Bernardo liderou uma outra investigação no ano passado, desta vez em associação com dois colegas do Departamento de Psicologia, Jose Antonio R. Clemente e Tulips Yiwen Wang, sobre as crenças e as expectativas desta comunidade.

A partir da auscultação de 246 trabalhadores migrantes filipinos em Macau, os investigadores puderam analisar questões sobre a percepção do estado sócio-económico das respectivas famílias (antes de trabalharem no estrangeiro, no presente e como será daqui a 10 anos), mas também as concepções causais de mobilidade sócio-económica (mérito, sorte, fé em Deus, ligações familiares e sociais).

Se a ideia de que “esperam uma melhor situação sócio-económica” relativamente ao que sucedia no passado, tal como esperam uma melhoria adicional após os tais 10 anos, não é propriamente surpresa, já o facto de indicarem “a fé em Deus e a meritocracia como factores causais importantes para a mobilidade” é mais surpreendente. O estudo também registou referências à sorte como “concepção causal relacionada com o abandono de metas e com expectativas de mobilidade sócio-económica mais baixas”.

“Embora o trabalho em Macau esteja repleto de incertezas, os trabalhadores migrantes filipinos aspiram a uma mobilidade sócio-económica ascendente para as suas famílias, o que pensam atingir com muito trabalho”, pode ler-se nas conclusões deste trabalho.