“Um trabalho não político não me interessa nada”

Chegou a Macau para cumprir a “Ode Marítima” de Álvaro de Campos, viagem que é espiral de violência e humanidade, num espectáculo enquadrado no Festival Rota das Letras. ‘Diseur’ e actor, Pedro Lamares prepara agora um recital que traduz, em intertexto, o encontro entre Jorge de Sena e Sophia de Mello Breyner Andresen. A poesia como lugar de intervenção sobre o mundo.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Avançar sobre a poesia de Caeiro contaminou-lhe a percepção do mundo, soprou-lhe mensagem desconhecida, a ousadia de penetrar um lugar interior e verdadeiro, como um verso de Novalis. Acreditou que seria poeta, que arriscaria o exercício sem rede que o jazz pode incendiar. O lirismo adolescente potencia o gesto, breve, de aproximação à dimensão sacrílega da música. Impõe-se a poesia como ofício, como exercício que rasga por dentro, que obriga a ser verdade diante do outro, na possibilidade infinita do palco. E a voz tardia, inicialmente contida, afirma-se como instrumento que atira a palavra dos poetas, que fere e se faz intervenção. No teatro, embate na coisa sofrida de quem recusa o artifício. Em cada texto, dizer a verdade, servida ao auditório como gesto que rejeita a vaidade como intenção. Pedro Lamares, ‘diseur’ e actor, diz querer trabalhar sobre o pensamento, sobre uma ideia de sociedade que implica o confronto com a teia de violência desferida sobre o outro. A poesia como golpe, a conduzir o olhar sobre a diferença, a fobia, a exclusão. Chega a Macau conduzido pela “Ode Marítima”, de Álvaro de Campos, o poema-desafio raras vezes levado a palco, a viagem delirante que condensa uma ideia de humanidade, que atira o actor para uma espiral de que é impossível escapar incólume. Um texto que é ainda procura, movimento perpétuo, “muito mais sobre o mapa do que sobre o tesouro”. O próximo exercício? Um recital que traduz o encontro atravessado de exílio entre Jorge de Sena e Sophia. Um diálogo enredado em mágoa e ternura, para atravessar “o deserto do mundo”.

Em que momento se acerca da poesia?

Na verdade há três ou quatro momentos paralelos, que vão acontecendo. Há um momento-chave para mim, aos 12, 13 anos o meu padrasto passa-me o “Guardador de Rebanhos”, do Alberto Caeiro. Eu digo passa porque, na verdade, o livro era dele e estava lá em casa. Esse é um momento-chave para mim, porque começar a ler o Caeiro foi uma experiência que mudou tudo, porque de repente vem alguém que me diz as coisas de uma forma que ninguém me dizia. E que me diz que “tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica”, e “Deus não percebe nada das coisas que criou”. Agora, havia uma coisa que vinha de trás, porque o meu avô paterno, na verdade, em ambos os lados da família há uma ligação. Ou seja, eu venho de uma família bastante dicotómica, a minha família materna era extraordinariamente conservadora, era Opus Dei, a minha avó, para veres a linha dura. Não a minha mãe, a minha mãe era uma hippie, mas a mãe dela era Opus Dei, super austera, mas uma família muito letrada, o meu bisavô criou a editora Civilização, que era o Américo Fraga Lamares, que depois passou para o meu avô. E a minha avó era tradutora, traduzia de três línguas, romances e policiais. A questão dos livros sempre fez parte da família, era uma família de livreiros. A família do meu pai era muito mais progressista, com um pensamento de esquerda, o meu avô escrevia poesia, a minha avó era uma amante de artes plásticas. E o meu avô escrevia poesia, não editava, tenho um livro em edição de autor. Fraco, de um modo geral, como poeta, mas tem um poema muito bom, que se chama “O meu cubismo”.

Já havia essa expressão.

Já havia essa expressão, lia-se poesia. O meu pai, com quem o meu contacto mais íntimo começou muito mais tarde, eu não vivi com o meu pai, o meu pai era heroinómano. O meu pai foi preso quando eu tinha 11 anos e eu comecei a relação com o meu pai aos 13, perdi-o há dois. Eu tinha um enorme fascínio pelo meu pai, era um boémio, nas noites do meu pai, dos amigos do meu pai, o meu pai cantava, tocava guitarra, com a malta a cantar, a tocar e a dizer poemas. Na verdade, a presença da poesia sempre esteve lá, de alguma forma. As minhas duas irmãs, nenhuma das duas liga puto à poesia, não foi uma coisa que nós tivéssemos sido doutrinados para aquilo. Estava li, se quisesses, agarravas.

Há um efeito transformador nessas primeiras leituras?

Há, absolutamente, a minha vida acabou por ser dirigida, condicionada, encaminhada por aí, isso virou o centro de tudo, virou o meu ofício. Por causa de dizer poesia é que decidi depois ir estudar teatro, ainda fui estudar música, primeiro, depois larguei, fui para teatro por causa de dizer poesia, já estava a fazer coisas, espectáculos, recitais. Depois vai-te perspectivando, a forma como vais olhando o mundo é inevitavelmente contaminada por isso. O Novalis, o poeta alemão, tem aquela frase muito famosa, que serviu de epígrafe deste festival: “Quanto mais poético, mais verdadeiro”. Há qualquer coisa de uma procura de um lugar mais interior, menos contaminado, menos das coisas, uma coisa vista de um outro lugar. E isso passa a ser um olhar poético, e isso interfere em tudo. Eu já não me lembro de não lidar com poesia, de não ter poesia, de não ler, não me lembro de não dizer.

Antes do lugar de palco, da definição como actor, percorre outras possibilidades. Que rumo imaginava nesses anos de puberdade, no lirismo próprio da adolescência?

Antes de mais, eu achava que ia ser poeta, que eu próprio ia escrever, que ia ser poeta e publicar livros. Nos meus caminhos profissionais, quis muito ser psicólogo, ainda quero, já não vou ser, obviamente, ainda podia fazer uma licenciatura, mas é uma coisa que sempre me fascinou bastante.

Mas ponderou a música?

Ponderei muito seriamente a música. Eu tive um sonho distante, que ainda tenho, que era ser piloto de aviões, que é uma coisa que eu adoro. Mas profissionalmente o que eu me imaginei a fazer era ou psicologia ou ser músico de jazz. Tinha esse lirismo, essa vontade, aprendi guitarra na adolescência, depois fui para a Escola de Jazz do Porto aprender trompete, que não toco a ponta de um chavo mas, enfim, andei lá.

Tinha noção da sua capacidade vocal?

Sabes que não tinha, nessa altura. A minha voz mudou mais ou menos tarde. Tudo na minha vida foi mais ou menos tarde, eu aos três anos não dizia uma palavra. Engraçado, não é? E agora vivo de dizer palavras. A minha voz, ainda durante a adolescência, se eu atendia o telefone, tratavam-me por “minha senhora”. Tinha uma voz completamente aguda, muito distante disto que estás a ouvir hoje. Acho que nunca me tinha ocorrido que a voz pudesse ser o meu instrumento. Eu achava que o meu instrumento poderia ser a guitarra, o trompete. Nunca me ocorreu que eu fosse trabalhar com a voz, isso ocorreu-me muito mais tarde. Na verdade, mais uma vez, foi a poesia que me trouxe isso, foi a vontade de dizer poemas que me pôs a reparar que eu tinha uma voz.

E segue para a Academia Contemporânea do Espectáculo, no Porto.

Fiz um ano de um curso de preparação de licenciatura em música sacra, um bocadinho pelo romantismo do “Amadeus” do Milos Forman, a cena do Mozart, do Bach, pensei: “se música sacra é isto, deve ser fixe”. Eu não tive uma educação católica, não sou católico, então aquilo foi quase um gesto de rebelião adolescente. Do género: agora vou estudar música sacra. A minha avó Opus Dei terá ficado felicíssima, achando que felizmente alguém na família tinha atinado. Não durou muito. Aquilo foi mesmo só um exercício de tentar sair do liceu, eu estava a viver, nem sequer era no Porto, era em Espinho, uma cidade pequenina, muito tacanha, muito conservadora, foi o ir para o Porto. Depois comecei a perceber que o mundo da música clássica era extraordinariamente elitista. E aquilo não era para mim, eu tinha que passar seis horas por dia sozinho fechado numa sala a estudar piano, eu queria comunicar. E depois, porque já estava a dizer poesia, já estava a fazer recitais pelo país, pensei: “vou estudar teatro porque vou aprender a usar a voz, a usar o corpo”.

O teatro é um lugar a que chega empurrado pela poesia?

Absolutamente, foi por causa da poesia que eu fui estudar teatro, foi por causa da vontade de dizer poesia que eu fui estudar teatro.

Era sobretudo o texto que interessava?

Era o texto, sempre foi o texto que me interessou.

Mais do que o exercício de actor?

Sim, muito mais. Eu não me sinto actor ainda hoje, com quarenta anos. É uma coisa que eu faço de vez em quando, às vezes faço algum cinema, às vezes faço teatro, às vezes faço televisão. Acho que já aprendi o suficiente para não sofrer demasiado com isso, e para até curtir o que estou a fazer, mas não é o centro do meu trabalho.

Mas havia sofrimento nesse exercício?

Havia, havia. Havia uma insegurança muito grande.

Pela presença, pela fisicalidade?

No teatro, não. No teatro havia um outro tipo de sofrimento, que era muito mais o sofrimento da busca, de tu não quereres mentir.

De encontrar a personagem?

Sim, de construir.

De encontrar uma verdade nisso.

Exactamente, de encontrar a verdade. É um bocadinho a cena do Leonard Cohen, que é assim o meu mestre, que é a coisa de ‘no bullshit’, deixa-te de merdas, procura, e se isto não estiver a acontecer, não faças.

Ainda é essa a dificuldade que se coloca, enquanto actor?

É, mais até do que como actor é a dizer texto. A “Ode Marítima” é um excelente exemplo disso. Eu costumo usar uma metáfora, eu dou muito formação e dou aulas na escola de teatro onde estudei. Falei do texto do Leonard Cohen, que se chama “Como dizer poesia”, está traduzido para português pelo Vasco Gato, a meu pedido, por acaso. Eu costumo usar uma metáfora que é, sabes aquela coisa do desenho animado, em que tu tens o burro que leva uma carroça e o carroceiro leva uma cana de pesca com uma cenoura que vai pendurada à frente do burro, e o burro vai andando para tentar chegar à cenoura, é isso que o faz andar e carregar a carroça.

Uma coisa pavloviana.

Exactamente. E nunca chega à cenoura, evidentemente, porque a origem da cenoura está na mesma estrutura que ele carrega e portanto a cenoura anda quando ele anda. Eu costumo dizer que eu sou o burro e a minha cenoura tem a ver com essa busca de. Quando dizes um texto, diz a verdade, não te exibas. E aqui vou citar o Cohen: “Não te exibas, não olhes com os teus olhos profundos para falares de amor”.

Não ser mera construção.

Sim, o Cohen diz: “Queres falar de amor, não me olhes no fundo dos olhos, queres falar de amor, mete a mão no sexo, mete a mão por dentro das calças. Faz uma lista de roupa suja, as meias não estão lá para te lembrar viagens longínquas, o lenço não é para tu chorares, as cuecas não são para ficares de pau feito. É a tua roupa suja. Veste-a, não olhes através dela”. E essa busca de, de cada vez que vais a um texto, procurares que aquilo aconteça e aconteça na forma como tu visualizas o texto por dentro, e depois o trazes e o serves, como quem serve um bife. É que, em última análise, aquela merda é sobre o bife, não é sobre ti. Não é a tua performance, tu estás ao serviço de qualquer coisa. Foi isso que me levou para o teatro, essa busca do texto. E depois formei-me como actor, comecei a trabalhar sempre com a poesia, fiz teatro, televisão, cinema, e depois comecei a dirigir. E isso é o que eu realmente gosto de fazer, dirigir e trabalhar a concepção de um espectáculo, trabalhar a luz, eu adoro luz. A encenação, pensar o todo. O espectáculo em si, essa senhora, o palco, isso virou de facto a minha ferramenta de trabalho. Acho que tenho duas: tenho a voz, que sou eu como intérprete; depois tenho o espectáculo, isso é em si uma linguagem.

Que parte da escolha do texto?

Parte sempre do texto. Em mim o texto está sempre na base, é sempre sobre o texto. Olhares para um texto e perguntares o que é que tu precisas, o que é que tu me pedes? Como é que eu te posso servir às pessoas? E depois há uma dimensão política em tudo isso, não no sentido partidário, mas no sentido do pensamento social.

Há sempre o gesto político, no teatro.

Para mim, quando não há, é descomprometido, e quando é descomprometido é inócuo. Não me interessa nada, um trabalho não político não me interessa nada.

Em si, o actor nunca se distanciou do papel de ‘diseur’, ainda que aos dois seja comum a dimensão performativa. Nunca deixou de dizer poesia. É o lugar de que não prescinde, o da palavra dita, a leitura dos poetas?

Sim, esse é o meu ofício. Esse é verdadeiramente o meu ofício, o actor é uma parte do ofício, é uma ferramenta para. O meu ofício é trabalhar sobre a palavra. E porque é que eu quero trabalhar sobre a palavra? Porque quero trabalhar sobre a mensagem, porque quero trabalhar sobre o pensamento, porque quero pôr em causa, porque quero trabalhar uma ideia de sociedade, de humano.

De intervenção sobre o real?

Claro, absolutamente. De intervenção sobre o real, de intervenção sobre o meu olhar do mundo e daquilo que acontece à minha volta, daquilo que me preocupa, e daquilo que eu acho que é necessário ser movido em nós. A arte sem isso não é arte, é decoração.

Não fere, não acrescenta.

Não acrescenta, e disseste uma coisa muito bonita: não te fere. Se isto não fere, se aquilo não mexe em qualquer coisa, para mim é muito questionável o que é que aquilo está lá a fazer. Isso é a cena do poema do Gabriel Celaya.

Aliás, um dos recitais com que anda na estrada leva como título um verso do Celaya: “A poesia é uma arma carregada de futuro”. Um espectáculo extenso, palco despido, em que, a sós com um copo de vinho, percorre uma miríade de poetas: Camões, Manuel António Pina, Jorge Sousa Braga, José Régio, Alberto Caeiro. Um recital que fala de amor e de morte – os dois vectores incontornáveis – mas também de discriminação. O Pedro diz um poema de Valter Hugo Mãe, que lhe foi dedicado. O que condensa esse espectáculo? Ele é atravessado de humor e sátira, mas também de dor.

Adoro que estejas a falar nisso, adoro que tenhas feito essa ligação. Eu acho que esse espectáculo resume um bocadinho quase tudo o que eu faço e a forma como eu faço. Também põe muito à vista, e eu brinco com isso, isso é um exercício de pôr o público a ver isso. Falaste do humor, por exemplo, eu uso o humor ali em absoluto como técnica, ou seja, o espectáculo é um espectáculo racional, é um espectáculo consciente, eu uso o humor para desbloquear. Aquilo é o espectáculo com que eu ando na estrada pelo país inteiro, “e agora vamos ouvir aquele senhor da televisão que tem uma voz muito bonita a dizer poesia, um declamador”. E tu chegas e começas e falar dos engates falhados e pões as pessoas a rir.

Uma maneira de os trazer até si?

Claro, é uma maneira de disponibilizar. Na verdade, é uma grande traição, porque o que eu faço é… não é uma traição, traição é uma péssima palavra para isto. Imagina um animal que se enconcha, as amêijoas estão fechadas e tu pões na água para elas abrirem, na água salgada. Eu quero chegar dentro da amêijoa, para dizer as “Coisinhas preciosas para meter no cu”, para nos perguntar qual de nós é o opressor, quantas vezes é que nós somos o opressor e quantas vezes nos sentimos a vítima, quantas vezes nós somos o passivo-agressivo, quais são os nossos gestos de violência perante o outro. Eu só consigo fazer isso com a amêijoa aberta.

Tem que haver essa disponibilidade.

Para isso chega o humor. Para pôr as pessoas à vontade, para as abrir.

E depois há momentos de grande violência.

O terceiro bloco do espectáculo é porrada da velha, é tudo político, é tudo homofobia, é tudo preconceito.

O texto do Valter é muito forte, há aquele menino…

… que é espancado pelo pai porque brincava com as bonecas da irmã.

Porque é que este texto lhe é dedicado?

Se tu reparares, eu no espectáculo nunca chego a dizer que o texto é escrito para outra pessoa. Eu deixo sempre no ar que aquilo pode ser a minha história, as pessoas não sabem se é a minha história. E interessa-me que as pessoas não saibam. Interessa-me que as pessoas olhem para mim e pensem: “Ah, ele está publicamente a assumir-se como homossexual e foi vítima do pai”. Interessa-me imenso esse lugar, porque é exactamente a partir daí que eu posso chegar perto das pessoas. Partindo do princípio que o nosso olhar sobre a diferença é quase sempre um olhar exterior e que quase sempre traz algum tipo de julgamento, a partir do momento em que tu tens a afinidade e a empatia de um público, se tu te colocas nesse lugar, o público fica numa situação meio desarmada em relação ao julgamento que faz sobre isso. E é exactamente esse processo que me interessa, porque nós somos os opressores, nós somos o pai, todos nós, na vida, em algum momento. O machismo que existe, a homofobia que existe, o preconceito religioso. Nós exercemos violências tantas, tão várias, socialmente, e já fazemos isso com uma indiferença, já é tão natural, está tão entranhado em nós.

Nunca nos colocamos no lugar do outro.

Muito dificilmente nós nos conseguimos colocar verdadeiramente no lugar do outro. Eu coloco-me no lugar de um menino que na realidade era um puto numa escola em Bragança, onde o Valter foi. O Valter dedica-me o texto há 11, 12 anos, numa sessão das “Quintas de Leitura”. E aquela é uma história pela qual o Valter tinha passado em Bragança, onde há um rapaz que não era tão criança assim, era um pré-adolescente, 10, 11 anos, põe a mão no ar na sessão de perguntas ao escritor convidado, e diz: “Eu quero matar-me porque o meu pai me espanca”. E o Valter fica desarmado com aquilo, aquilo não era uma pergunta, é um desabafo perante toda a escola. E, no final, o Valter chama-o e começa a falar com ele, muito consternado com aquilo, pergunta-lhe o que é que acontece, e o miúdo diz-lhe que brinca com as bonecas da irmã e que o pai o espanca diariamente. E o Valter diz-lhe: “Não desistas porque a vida vai melhorar, porque tu vais deixar de viver na dependência do teu pai, tu serás aquilo que tu quiseres e farás aquilo que tu entenderes”. E conta-me que, anos depois, encontra o tipo no Porto, já com 18, 20 anos, já a não viver com os pais, fez o seu caminho. Aquilo fica a remoer no Valter, aquela história bate-lhe imenso. E quando o Valter pensa em escrever um texto para mim, ocorre-lhe esta história. O que o Valter me diz é: “Eu tinha a certeza que a tua sensiblidade entenderia este texto muitíssimo bem, que tu irias servir este texto às pessoas, e que, com a forma como tu pensas e te organizas e como trabalhas, que este texto poderia ser ferramenta para ti”. Então ele escreve o texto estilisticamente aproximado à minha forma de dizer, o que é muito engraçado. Eu sou o veículo da história. A questão é que, quando eu faço isso nos espectáculos, eu coloco-me no lugar do menino, eu nunca digo que sou.

Quem são os seus poetas?

É o Pessoa, nos seus variadíssimos, principalmente o Caeiro e o Campos, e um bocadinho do Bernardo Soares. Tenho o Herberto Helder, que para mim é em si uma corrente. É um acto isolado, é uma ilha, não existe. Eu marimbo-me muito para a questão das catalogações, das gerações, das épocas, mas objectivamente tens ali umas fases de poesia e depois tens uma coisa que é o Herberto Helder, que é outra cena. Ensinou-me uma coisa bestial, em termos de leitura de texto, que é, eu trabalho muito pelo entendimento, menos pela forma e muito pelo que é que está a ser dito. No Herberto Helder, o que é que está a ser dito? Eu punha-me a ler aquilo e voltava atrás, voltava atrás, e depois comecei a dizê-lo, sozinho. E quando aquilo se fazia voz, eu dava por mim no sopé da montanha, a ser bombardeado por uma avalanche, como se me estivessem a cair pedras em cima, que eram imagens. Tu vais levando porrada: “Ah, mãe louca à volta, sentadamente completa”.

E nunca se chega lá.

E nunca chegas lá, imagens, imagens, de uma brutalidade, de uma força. E eu aceitei aquilo, então vou tentar dizer imagens. E tu receberás aquilo da tua maneira, eu recebo da minha. E porque não? Porque é que eu tenho que contar uma história, necessariamente? Tenho o Al Berto, o meu “Medo” é um objecto que está desfeito, a capa já saiu, está cheio de bolhas, de calor, eu adoro que ele esteja assim. A Sophia, eu adoro a Sophia, e acho que as pessoas, estranhamente, não sei se por medo de manchar a Sophia, não sei se até por algum machismo, nunca tinha pensado sobre isto, e estou a dizer coisas que podem ser absolutamente disparatadas; eu não sei de que lugar é que isso vem, e porque é que se faz essa escolha, mas porque é que ouço sempre falar da Sophia como a grande poetisa?

A figura canónica?

Não é só o canónico, é no sentido de “o mar”. Foda-se, a Sophia é uma poeta política, social, de uma força: “Nesta hora limpa da verdade é preciso dizer a verdade toda”, “Meia verdade é como habitar meio quarto, ganhar meio salário, como só ter direito a metade da vida”. “Sei que seria possível construir o mundo justo. (…) Por isso recomeço sem cessar a partir da página em branco. E este é o meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo”. Aquilo é de um impacto social…

Uma voz política, das mais políticas na poesia portuguesa.

Por isso é que eu digo que se calhar é machismo, por isso estava a fazer esse exercício, não sei se até não será machismo. Estou a construir um recital com a Lúcia Moniz, dirigido por mim, convidei a Lúcia, que se chamará “Para atravessar contigo o deserto do mundo”, um verso da Sophia, que vai ser só intertexto, Sophia-Jorge de Sena. E é só a dimensão política dos dois. Acho que nem vou às cartas deles, eu adoro, principalmente as da Sophia, ele muito mais duro, mas é um grande poeta. Interessa-me a forma como eles olharam o mundo e como é que isso tem a ver comigo agora. Então, o que eu vou trabalhar é intertexto deles, pô-los a dialogar através dos poemas, e a falarem sobre o mundo, sobre a dureza, sobre a sociedade, sobre o amor.

Muito a propósito, chega à China com a “Ode Marítima”, do Àlvaro de Campos. A grande viagem. Um poema que poucos actores levaram a palco, lembro-me do João Grosso, do Diogo Infante. Um poema-desafio, não só pela sua extensão, mas pelas diferentes tonalidades, respirações. Como se chega a este exercício de que é impossível escapar incólume?

É absolutamente impossível escapar incólume. Aliás, seria um grande pecado escapar incólume à “Ode Marítima”. E agora voltando ao Gabriel Celaya, no seu “a poesia é uma arma carregada de futuro”, quando ele diz “aqueles que não tomam partido até manchar-se”. Se eu escapar incólume à Ode, eu manchei-me, ou seja, foi um exercício de vaidade, seguramente. A “Ode Marítima” é, de longe, o poema mais difícil que eu já disse. Mas, para além da questão técnica, a “Ode Marítima” exige um compromisso… se um gajo não entra naquela espiral, não faz absolutamente sentido nenhum dizer aquilo.

Se o actor não se vira do avesso.

Se o delírio não te vira do avesso, não tem nenhum impacto o sussurro final, e falar da tia velha, e falar da humanidade nos barcos, e falar das pessoas que nós tivemos que tolerar, e que, depois de conhecermos, acabamos a chorar de ternura sobre aquilo que toleramos, “a variedade das raças, das culturas, das caras. E nada traz tanta religiosidade como olhar muito para gente”. E a chegada disto ao público não vai ser nada, se não tiveres desfeito tudo antes.

Como é que se desfez, como chegou aí?

Há pouco falávamos da metáfora da amêijoa, que se abre na água. No “a poesia é uma arma carregada de futuro”, eu vou lá abri-la suavemente com água salgada, que é o humor, para disponibilizar. A “Ode Marítima” é a partir. Partes a amêijoa toda, fica desfeita, e pronto, lá no meio está a amêijoa, de facto, está a carne, está qualquer coisa.

Encontrar essa disponibilidade em si.

Foi o texto que me encontrou, eu não tive que fazer exercício nenhum nesse sentido. Eu fui convidado para fazer a Ode pela primeira vez há nove anos, no Centro Cultural de Belém, pelo Mega Ferreira, e houve uma noite em que me sentei na mesa da sala em casa, com uma garrafa de whiskey, um cinzeiro e cigarros, e pus-me a dizer, em voz alta. Eu comecei a ler e aquilo não estava a acontecer, comigo a ler para dentro. “Ok, vou dizer em voz”, a tal coisa que eu aprendi com o Herberto Helder. “Ok, isto é para ser dito, e só dito é que vou perceber o que está aqui a acontecer”. E comecei a dizer em voz, e quando dei por mim estava aos gritos, às duas da manhã na mesa da sala. E depois quando dei por mim estava a chorar. O texto levou-me, completamente. Ainda no outro dia estava com o Diogo Infante em minha casa, e depois tivemos um momento em que estivemos a desabafar Odes, os nossos sofrimentos com a Ode, quando fazemos a Ode, e rimos bastante sobre isso. O que é fazer aquilo? E é engraçado que tanto eu, como o Diogo como o João, com abordagens totalmente diferentes, chegamos às mesmas coisas. É o texto que nos está a encenar, não somos nós.

Foi o exercício mais violento, de apropriação do texto?

Como actor, foi. Foi, de longe. É mesmo a coisa mais especial para mim.

Sente-se predisposto a continuar a fazê-lo?

Agora cada vez mais.

E nunca fazer da mesma forma.

Nunca farei, mas essa é a minha cenoura. Se eu morder a cenoura acaba a minha viagem. Eu continuo à procura da Ode. O que me faz mover é eu continuar à procura, eu saber que ainda não cheguei lá. Tenho a intenção de andar. É o mapa do tesouro, é muito mais sobre o mapa do que sobre o tesouro, é sobre a viagem, sobre o percurso.

O texto Pessoano atravessa o seu caminho. Coube-lhe interpretar o homem-poeta, no “Filme do Desassossego”, de João Botelho. Como é que se parte para a construção de uma personagem impossível?

Exactamente. Cheio de medo. Ninguém sabe exactamente o que é o Pessoa, e pior do que ninguém saber é: ninguém sabe e toda a gente acha que sabe. Ou seja, o Pessoa virou um ícone, toda a gente tem um Pessoa na cabeça, toda a gente tem uma imagem física.

Não lhe interessava corresponder a isso, imagino.

Não me interessava, não poderia, e ia fazer figura de palhaço, de certeza. Eu tive uma conversa com o Botelho, em que lhe disse que estava um bocadinho em pânico por isso, porque não queria corresponder a um boneco, sabia que havia um perigo grande de rejeição das pessoas por aquele Pessoa, porque têm a ideia já feita. E o Botelho deu-me uma resposta genial. Ele disse: “Pedrinho, se eu quisesse fazer um documentário histórico, fazia na BBC, que eles fazem melhor que nós. Eu quero fazer cinema, portanto, tu não és o Fernando Pessoa, tu és o senhor Pessoa do meu filme. Constrói”. Tirou-me o bigode, pôs o Pessoa a andar de táxi e a beber aguardente no Cais do Sodré. Descolou logo imediatamente, eu fiquei mais parecido com o Harry Potter do que com o Fernando Pessoa, descolou completamente do imaginário. “E agora constrói”. Como é que eu construí? Escrevendo, eu pus-me a escrever cartas do Pessoa ao Bernardo Soares. É o meu ‘backstory’. A forma de construção foi escrevendo.

O programa “Literatura Aqui”, que partilha com a Filipa Leal, é um daqueles objectos televisivos raros, atravessado de poesia. Como o entende, um veículo de difusão da palavra, de respiração da palavra, no tempo lento da palavra dita?

É um exercício de respiração da palavra, de voltarmos a uma zona que já não acontecia há muitos anos em Portugal, que tinha acontecido primeiro com o Villaret, depois com o Vitorino Nemésio, depois com o Viegas, que foi teres alguém dizer-te texto na televisão. Era uma coisa que já não acontecia há muitos anos. Essa é a base de tudo. Nós nunca tivemos um escritor a falar sobre a sua obra, se tens um escritor no programa ele está a falar sobre outra coisa qualquer, se é para falar da obra do escritor tens outro gajo. A ideia de base disso é, se aquilo que a pessoa disser sobre for mais interessante do que aquilo que ela escreveu, é porque não é um grande escritor. O que nós queremos é trazer o que foi escrito, a palavra dita, isto é a base de tudo, na origem daquilo.

Gravou um programa agora em Macau. Que textos e imagens procurou? O que lhe sugeriu este lugar?

Gravei dois, os temas eram Macau e China. O exercício teve que ser feito ao contrário, infelizmente. Ou seja, quem me dera, agora, poder ir fazer um programa sobre Macau. Já estava tudo gravado, já estava tudo feito.

E o que lhe sugeriu Macau, antes de cá chegar?

Antes de cá chegar era muito imaginário, lugar-comum, o exotismo no Sudeste Asiático, o lugar mais distante da ex-colonização. Depois de cá chegar, comecei a perceber qualquer coisa. Não comecei a perceber nada, na verdade, comecei a sentir. E é engraçado porque eu ainda não sei o que é que eu senti, eu ainda não tenho uma ideia formada sobre isso, ainda estou muito confuso sobre o que aconteceu nesta semana. Há um contraste muito evidente que me interessa, que me fascina, que é o contraste de tu teres uma obrigatoriedade, até 1949, de teres o português como língua oficial, então tens tudo escrito em português, mas ninguém fala em português. Tens a calçada portuguesa e uns edifícios coloniais que são habitados, não como em Moçambique ou em São Tomé que, por clara rejeição a um corpo estranho, tudo o que são marcas de colonialismo estão a ser deixadas a apodrecer, porque não lhes pertencem, porque foram maltratados por aquilo, e portanto querem que aquilo se foda, e muito bem. Aqui tens isso cuidado, ao lado dos mega-casinos. Procuramos o Lu Xun, o Li Bai, fomos a algumas coisas daquela poesia mais originária dos haikus e coisas muito primordiais sobre a natureza.

Está a trabalhar algum texto?

Estou a começar a trabalhar o tal diálogo entre a Sophia e o Jorge de Sena, o intertexto.

Embateu nalgum obstáculo? É um trabalho que se faz da transposição de obstáculos.

Faz-se, na verdade esse é o motor. É isso que nos faz andar, é essa a desbunda, esse partir pedra. O Sena não é fácil, tem uma frieza, também na escrita. É muito engraçado isso nas cartas, porque tu tens uma afectividade nas cartas da Sophia e uma amargura permanente nas cartas do Sena.

A obsessão será sempre o texto, é esse o seu lugar?

É, completamente. Acho que se não for isso, não faz sentido nenhum aquilo que eu faço. Esse é o meu objecto de trabalho, essa é a minha ferramenta, essa é a minha matéria-prima. O meu interesse, o meu olhar, o meu tempo e dedicação é o texto. E acho que não há outra forma de trabalhar o texto que não passe por te meteres completamente nele e dares o teu tempo e a tua atenção, o teu corpo àquilo. A trave-mestra do meu trabalho é sempre o texto. O que sim, interessa, e aí entra a parte do artista, é que textos é que eu quero trabalhar e porque é que eu quero trabalhar estes textos. Porque é que interessa no século XXI dizer a “Ode Marítima”, que falta é que aquilo nos faz hoje? Para mim é muito evidente que, para além do exercício, que até é um exercício potencialmente egótico, no sentido em que é um texto que tecnicamente te permite um exibicionismo, a Ode tem uma matéria-prima que te permite fazer coisas, que muito dificilmente consegues fazer num texto sem que aquilo seja só um exercício de vaidade. Mas o que realmente me interessa é, depois de partir tudo, é o último terço do texto, é aquele questionamento sobre a humanidade, sobre a tia que lhe deu tanto amor e a quem ele ligou tão pouco. Eu tenho essas tias, eu tenho pessoas na minha vida que me deram muito, pessoas de família, e a quem eu deixei de dar atenção. É muito doloroso, olhares para isso, traz uma culpa, transportas uma coisa que é de um lado feio de nós, de um lado muito egoísta.

A sua voz será sempre de intervenção sobre?

Eu não tenho a pretenção de achar que o meu trabalho vá ter algum impacto social nesse sentido, mas eu sei que a minha motivação, na origem, está, em absoluto, conectada com isso. Eu sou um gajo engajado, eu sou um gajo comprometido, e o meu pensamento social e político está a atravessar todo o meu trabalho. Não há outra maneira, eu vivo em sociedade e faço arte, é dessa merda que eu falo. Eu falo de pessoas, para pessoas, com pessoas.

E a arte não pode ser inconsequente.

Quando a arte é inconsequente é pior que vazio, é uma fraude. Porra, então não faças isso, faz outra coisa qualquer.