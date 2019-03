Taxa turística poderá ser investida nos bairros mais afectados pelo excesso de visitantes

A sua implementação está ainda a ser estudada pela Direcção dos Serviços de Turismo, mas Alexis Tam disse ontem que a taxa turística poderia ser investida nas zonas mais afectadas pelos visitantes. Na Assembleia Legislativa, foram vários os deputados que criticaram as medidas de dispersão de turistas por considerarem ser uma fonte de conflitos com os moradores.

Alexis Tam disse ontem que a taxa turística, cuja implementação está a ser estudada pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), poderá ser destinada a reduzir o impacto do elevado número de visitantes em algumas zonas da cidade. Para o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, uma das soluções passa por dispersar os turistas por vários pontos do território, mas houve deputados que alertaram para os conflitos que daqui surgem com os moradores. Apesar das opiniões divergentes sobre a melhor maneira de diminuir a influência negativa causada pelas dezenas de milhões de visitantes que Macau anualmente recebe, Governo e deputados estão de acordo num ponto: há que encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento do sector turístico e o bem-estar da população.

“Partilhamos opiniões em muitos aspectos. Temo-nos empenhado no sentido de conseguir um equilíbrio. O número de turistas que temos não é pouco. Temos 30 quilómetros quadrados e, no ano passado, recebemos 35 milhões de visitantes”, sublinhou ontem Alexis Tam, na sessão plenária da Assembleia Legislativa, em resposta às interpelações orais dos deputados Kou Hoi In, Ho Ion Sang e Wong Kit Cheng. O secretário reiterou que o objectivo do Governo não passa por aumentar o número de visitantes, mas sim atrair “turistas de qualidade” que pernoitem no território, algo que tem vindo a diminuir com a entrada em funcionamento da Ponte do Delta. “Não queremos privilegiar apenas o número de visitantes. Queremos conseguir a qualidade no desenvolvimento do turismo. Temos feito trabalho de promoção noutras partes do mundo para atrair turistas de qualidade para pernoitar em Macau”, afirmou.

Uma das medidas que o Governo tem vindo a implementar para reduzir o impacto causado pelos turistas, especialmente durante os feriados, passa por espalhar os visitantes por vários pontos do território, com Alexis Tam a considerar que “é necessário haver uma dispersão para descongestionar as zonas turísticas para as suas imediações”. O governante apontou como exemplos de zonas ainda por descobrir a Vila da Povoação de A-Ma e a Vila de Ka-Ho “que têm potencialidades ainda por explorar”. Sobre o estudo que está a ser realizado pela DST quanto à aplicação de uma taxa turística, o secretário referiu que “através desse imposto podemos prestar apoio aos moradores das zonas que são afectadas pelos visitantes”. Recordando que “40% das receitas do jogo são destinadas ao desenvolvimento de medidas para o bem-estar da população”, Tam afirmou que “além deste imposto, podemos pensar no imposto do turismo”.

No entanto, nem todos os deputados se mostraram a favor desta taxa, com Sulu Sou a duvidar da capacidade desta medida conseguir limitar o número de turistas. “Não creio que o objectivo destes impostos seja reduzir os turistas, mas sim limitar o impacto causado no ambiente”, considerou o pró-democrata, para quem a dispersão dos visitantes não é “a melhor opção”. Ella Lei concordou e afirmou que há residentes de zonas antigas que “estão em pânico por causa do redireccionamento dos turistas para as zonas antigas”. “O desenvolvimento do turismo não deve sacrificar a qualidade de vida dos residentes. Há que chegar a um ponto de equilíbrio”, defendeu a deputada dos Operários. Já Song Pek Kei questionou qual o tipo de turismo que o Governo quer desenvolver, argumentando que “tem que ser de qualidade e não de quantidade”. “Macau é muito pequeno e se só queremos atingir números não os vamos conseguir suportar”, alertou a deputada, eleita pela via directa. A favor desta medida esteve Chui Sai Cheong, eleito por sufrágio indirecto, que, apesar de concordar com a dispersão de turistas, sublinhou que “tem que se ver para onde se vai desviar, para não incomodar as zonas comunitárias”.