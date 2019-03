Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho mantém-se

Foi ontem apresentado pelo Conselho Executivo o projecto de regulamento administrativo que prevê a atribuição do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho que não atinjam as cinco mil patacas. Neste regulamento administrativo é proposto que seja dada continuidade, durante este ano, à atribuição do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho, que foi lançada em 2008. O valor mantém-se nas cinco mil patacas. Este subsídio, disse Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, contribui para “aliviar, de certo modo, a pressão da vida sentida pelos trabalhadores por conta de outrem, a tempo inteiro e com baixos rendimentos”.

Leong Heng Teng disse ainda que depois da fixação de um salário mínimo para os trabalhadores de limpeza e de segurança na actividade de administração predial fez com que o número de requerentes baixasse da média de cerca de mil registados trimestralmente em 2015 para uma média de 300 registados, em média, em cada trimestre do ano passado. O orçamento para a atribuição deste subsídio é de cerca de 13 milhões de patacas.

Também o Conselho Executivo apresentou ontem o projecto de regulamento administrativo sobre o Fundo das Indústrias Culturais (FIC). O projecto prevê a adição de especialistas para avaliar projectos. “Propõe-se que o FIC elabore uma lista de especialistas das respectivas áreas para que antes de cada reunião de avaliação de projectos, conforme as características dos projectos a avaliar, sete dos especialistas indicados naquela lista sejam convidados a participarem na reunião”, indicou Leong Heng Teng, que também é presidente do Conselho de Administração do FIC.

Segundo o responsável, “o FIC precisa de promover o intercâmbio e cooperação com entidades congéneres locais ou exteriores, cujas actividades se integrem nos seus fins”. Os peritos presentes nas reuniões terão como objectivo assegurar “o profissionalismo, a igualdade e a justiça na avaliação”.

O projecto vai ainda detalhar as competências do presidente do Conselho de Administração do FIC, o próprio Leong Heng Teng, e o regime legal aplicável aos respectivos membros. A.V.