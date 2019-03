MIECF: Os três R’s em exposição

Reduzir, reutilizar, reciclar. Este é o conceito dos três R’s que se aprende na escola e que serve de base para o fórum ambiental que acontece anualmente em Macau. O Macao International Environmental Co-operation Forum & Exhibition (MIECF) deste ano arrancou ontem. Além das preocupações ecológicas, as empresas presentes querem expandir os seus negócios na Ásia.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Empresas de eficiência energética, processamento de resíduos, tratamento de águas residuais e até tecnologia. Entre ontem e este sábado, empresas da área do ambiente de todo o mundo estão reunidas em Macau, a propósito do Macao International Environmental Co-operation Forum & Exhibition (MIECF). O PONTO FINAL falou com responsáveis por empresas de Portugal, Canadá, República Checa, do interior da China e de Macau. O objectivo passa por reduzir os consumos, reutilizar os recursos e reciclar os resíduos. E, claro, potenciar os negócios.

A Ultra Clean Waste Services é uma empresa local, de Macau, que serve como elo de ligação entre os casinos, restaurantes e hotéis e as empresas de reciclagem que fazem o tratamento dos resíduos. A empresa é contactada pelos hotéis, por exemplo, e faz, depois, o transporte dos resíduos para as empresas de reciclagem. “Os hotéis contactam-nos e nós contactamos a empresa de reciclagem porque, por exemplo, o plástico, o papel e o cartão são reciclados por empresas diferentes em Macau”, começa por explicar Bernadette, porta-voz da empresa, continuando: “Fazemos a intermediação e o transporte, recolhemos dos hotéis e transportamos para a empresa de reciclagem”. Além disso, a Ultra Clean Waste Services faz ainda auditorias às empresas com quem trabalha, “para certificar que fazem o seu trabalho, que reciclam, realmente”. Até agora, os resultados têm sido positivos: “Eles têm feito o seu trabalho, mostram-nos fotografias, certificados e relatórios”.

Para Bernadette, em Macau ainda não há consciencialização para o ambiente por parte dos cidadãos comuns, ao contrário do que acontece com os hotéis e casinos: “Acho que a consciência da população de Macau para a reciclagem não é alta, tem de melhorar no futuro. Mas acho que os hotéis e casinos têm mais consciência, eles tentam promover e reciclar”.

De Portugal chegam a Green World e a Be Water. Enquanto a primeira aposta na eficiência energética, a segunda dedica-se ao tratamento de águas residuais. “A Green World faz tudo o que sejam projectos relacionados com eficiência energética, desde a concepção do projecto; seja fotovoltaico, sejam soluções de eficiência energética, iluminação LED, tudo o que seja redução de consumos”, explica Vasco Cardoso, director geral da empresa de Lisboa. “Tudo o que nós fazemos é com o objectivo de o cliente reduzir pelo menos 60% dos consumos de energia, esse é o objectivo”, salienta. Em Macau pela primeira vez, a Green World quer explorar precisamente o mercado de Macau, “edifícios do Governo e hotelaria, que é um dos nossos fortes”, indica Vasco Cardoso.

Também a Be Water está a utilizar o MIECF para se expandir para outros mercados, refere Marta Dias, directora de desenvolvimento de mercado da BEWG, empresa-mãe da Be Water. “Nós fazemos tratamento de águas residuais, providenciamos todos os serviços na gestão de redes das instalações de tratamento de águas”, explica a responsável da empresa que actua em Portugal através de concessões nas câmaras municipais de Ourém, Mafra, Valongo e Paredes.

A G&F veio da República Checa também com o objectivo de se intrometer no mercado asiático. “Estamos a tentar expandir para a Ásia. Estamos aqui à procura de parceiros e de potenciais clientes para dar resposta a este mercado”, indicou Adam, porta-voz da empresa. Este consórcio checo-eslovaco dá resposta ao processamento de resíduos. “Nós damos soluções no processamento dos resíduos, quer seja a nível municipal, ou resíduos biológicos e industriais. Depois, transformamos os resíduos em energia, em materiais de construção e em combustíveis”, explicou.

Na prática, a G&F tem uma linha de triagem que separa os diferentes compostos dos resíduos. “Alguns podem ser reciclados, outros transformados em materiais de construção através de uma máquina de compressão. Temos um reactor de gases que produz um gás sintético que usamos para produzir electricidade e calor”, refere Adam, acrescentando que com o sistema da empresa é possível reduzir o volume dos resíduos em mais de 90%. Hong Kong é o objectivo: “Esperamos encontrar aqui um parceiro que esteja interessado em operar uma fábrica destas [em Hong Kong]”.

No MIECF, a tecnologia também tem um papel. A Liricco Tech, do Canadá, trabalha para poupar electricidade e o cansaço do olho humano: “Trazemos a luminosidade do exterior para o interior. O corpo humano tende a seguir o ciclo do sol, é como os humanos funcionam. Contudo, em espaços interiores, nós temos sempre a mesma iluminação e a mesma claridade e isso não é bom para a nossa saúde”, diz Angela, representante da Liricco Tech. Este sistema “sistema mede a luminosidade no interior e depois, ajusta-a, para criar um ambiente mais saudável”. Tudo interligado através da inteligência artificial. No pavilhão do Venetian onde decorre o MIECF, há demasiada claridade, constata Angela.

Além dos benefícios para a saúde, a responsável garante que o sistema também serve o ambiente: “Com este sistema, nós conseguimos poupar até 92% da electricidade. Este número foi-nos dado pelos nossos clientes, não fomos nós que o calculámos”.

A Dongjiang Environmental Company, de Shenzhen, faz o tratamento de resíduos tóxicos. Nesta empresa é feito o tratamento de resíduos tóxicos, tanto sólidos como líquidos, através da incineração. “Mas também transformamos [os resíduos] em outros produtos”, ressalva Qiuqi Lau, representante da empresa. Segundo os números da Dongjiang Environmental Company, a empresa trata, anualmente, 3,7 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Qiuqi Lau conclui: “O que nós queremos é que não haja desperdício no mundo”.