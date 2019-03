Lei para aplicar processo Kimberley visa criação de centro de comércio de diamantes em bruto

O Governo avançou ontem com a proposta de lei para a aplicação do sistema de certificação do processo Kimberley, que tem como objectivo atestar a origem legal dos diamantes em bruto vendidos internacionalmente. A proposta, apresentada pelo Conselho Executivo, visa “criar um centro de comércio de diamantes em bruto” em Macau, adiantou Tai Kin Ip, director dos Serviços de Economia.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Conselho Executivo apresentou ontem a proposta de lei relativa à aplicação do sistema de certificação do processo de Kimberley. Este processo tem como objectivo certificar a origem legal dos diamantes em bruto. Depois da promulgado o diploma, o Governo quer criar em Macau um centro de comércio de diamantes em bruto. Já em Outubro do ano passado, o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, tinha assinado um acordo para a aplicação deste processo.

Este sistema, explicou Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, serve para a “regularização, supervisão e controlo do comércio de importação, exploração e trânsito de diamantes em bruto”. A proposta de lei prevê que, para a transacção de diamantes em bruto em Macau, os operadores sejam titulares de licença de operação. Além disso, o documento irá fixar os respectivos requisitos para o exercício desta actividade. A exportação de diamantes em bruto vai exigir a titularidade de um certificado emitido pela Direcção dos Serviços de Economia (DSE), enquanto a importação requererá um certificado emitido pelas autoridades do país da procedência.

A proposta de lei sugere ainda que a DSE e os Serviços de Alfândega tenham competências para verificar os diamantes. Tai Kin Ip esclareceu que a falta de licenciamento implica uma multa entre 500 mil e cinco milhões de patacas. Até agora, sem a aplicação do processo Kimberley, não há comércio de diamantes em bruto em Macau, referiu o director da DSE. Contudo, no ano passado, foram importados 20 milhões de patacas de diamantes já trabalhados.

Tai Kin Ip acrescentou ainda que o objetivo do Governo é a criação de um centro de comércio de diamantes em bruto em Macau: “Gostaríamos de criar um centro de comércio de diamantes em bruto, assim podemos diversificar a economia de Macau”. Segundo o responsável, a indústria dos diamantes em bruto pode “desenvolver as profissões envolventes, nomeadamente os trabalhadores que façam a inspecção e o design, entre outros”.

Leong Heng Teng disse que o diploma serve “para promover o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau”. Para o porta-voz do Conselho Executivo, é necessário que Macau aproveite “os recursos de matérias-primas de joalharia dos países de língua portuguesa, o posicionamento de Macau como centro mundial de turismo e lazer, a plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa e as indústrias emergentes, como a indústria das convenções e exposições”.

Recorde-se que Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, já tinha assinado, em Pequim, um acordo para a aplicação do processo Kimberley em Outubro do ano passado.