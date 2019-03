Crime de violência doméstica não requer “prática reiterada” do acto, diz Alexis Tam

Para ser considerado crime de violência doméstica, um acto não necessita de ser reiteradamente praticado, explicou ontem o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Alexis Tam garantiu que, até finais de Outubro, o Governo vai concluir o relatório sobre a avaliação da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Alexis Tam afirmou ontem, na Assembleia Legislativa, que a prática reiterada de um acto não é um requisito para se constituir o crime de violência doméstica. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura respondia a uma interpelação oral do deputado Sulu Sou, que apontou para a discrepância entre os casos de violência doméstica divulgados pela Polícia Judiciária (PJ) e os processos relacionados com este crime instaurados pelo Ministério Público (MP). No entanto, como explicou Sit Chong Meng, director da PJ, quando em causa está uma tipologia criminal com uma moldura penal mais pesada – como é o caso do homicídio – as autoridades optam pela acusação mais gravosa. Alexis Tam garantiu ainda que, até Outubro, estará concluído o relatório de avaliação da execução da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica.

“Os Serviços de Assuntos de Justiça consideram que o crime de violência doméstica se refere ao acto de infligir a outra pessoa maus tratos físicos, psíquicos ou sexuais, no âmbito de uma relação familiar ou equiparada, não sendo a prática reiterada desse acto um requisito constitutivo do crime”, afirmou ontem Alexis Tam. Contudo, ressalvou o governante, “para determinar se constitui ou não crime de violência doméstica, é necessário ponderar no geral a situação real das condutas ofensivas, designadamente, no tocante aos factores de intensidade, repetição e gravidade das mesmas”.

Alexis Tam respondia, na sessão plenária da Assembleia Legislativa de ontem, a uma interpelação oral de Sulu Sou. De acordo com o deputado, no primeiro ano de vigência da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, o MP instaurou 63 processos que resultaram em quatro acusações. No segundo ano, a PJ divulgou 104 casos, mas somente dois foram considerados crimes de violência doméstica e encaminhados para os órgãos judiciais. O pró-democrata recordou ainda um acórdão do Tribunal de Judicial de Base, de 14 de Fevereiro, que julgou improcedente o crime de violência doméstica por o juiz considerar que este acto deve consistir na “prática reiterada, frequente e repetida e maus tratos psicológicos”.

Segundo explicou Sit Chong Meng, “muitos casos não reúnem os critérios de violência doméstica” e, quando está em causa um outro crime cuja moldura penal é mais pesada, é este que prevalece. “Por exemplo, no caso de homicídio, prevalece o crime com a pena mais grave. Para a violência doméstica o tecto é oito anos, por isso há casos em que instauramos o crime de agressão. Isto não quer dizer que as vítimas estejam desprotegidas”, ressalvou o director da PJ. Este é, por exemplo, o caso de Lao Mong Ieng, a mulher que, no Verão passado, foi atacada pelo marido, acusado do crime de ofensa grave à integridade física conjugado com ofensa qualificada à integridade física. Este acto é punível com pena de prisão entre dois a 10 anos, enquanto que quem praticar violência doméstica pode ser preso, no máximo, durante oito anos.

A Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica determina que, no prazo de três anos após a sua entrada em vigor, que aconteceu em finais de 2016, o Instituto de Acção Social (IAS) terá de apresentar um relatório de avaliação e execução do diploma. Ontem, Alexis Tam garantiu que isto seria feito até ao final de Outubro. “Até finais de Outubro vamos entregar o relatório consagrado nesta lei”, assegurou o secretário, frisando que o Governo tem “tolerância zero para os casos de violência doméstica”.

Alexis Tam detalhou ainda que as medidas de protecção às vítimas de violência doméstica incluem o alojamento temporário, apoio económico e judiciário urgente, o acesso gratuito aos cuidados de saúde pública e a prestação de apoio à frequência da escola e ao emprego. Os serviços de alojamento e protecção para as vítimas prestados pelo IAS disponibilizam um total de 100 vagas e, ainda este ano, um dos centros de abrigo vai contar com mais 15.