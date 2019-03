Rosário tem “confiança” de conseguir resolver contratos dos autocarros até Outubro

Dentro do prazo definido, ou seja, até Outubro, o secretário para os Transportes e Obras Públicas tem “confiança” de conseguir concluir a renovação dos contratos dos autocarros públicos. Lam Him San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, admitiu que este serviço está “muito sobrelotado”, mas disse que o Governo está atento ao grau de satisfação da população.

Catarina Vila Nova

Catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Raimundo do Rosário disse ontem ter confiança que, dentro do prazo de 15 meses, vai conseguir terminar as negociações para a renovação dos contratos com as duas companhias de autocarros. O secretário para os Transportes e Obras Públicas respondia a duas interpelações orais dos deputados Au Kam San e Ella Lei, que questionaram o governante acerca do andamento deste processo, cujo prazo termina em Outubro. Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), concedeu que o serviço de transportes públicos está “muito sobrelotado”, com Rosário a admitir dificuldades na contratação de motoristas e restantes funcionários da tutela dos Transportes e Obras Públicas.

“Tenho confiança que, dentro deste prazo, conseguimos concluir o contrato. Tenho confiança que posso fazer isto dentro do prazo definido”, frisou ontem Raimundo do Rosário, na sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL). O secretário para os Transportes e Obras Públicas respondia directamente a uma pergunta de Ella Lei, eleita por sufrágio directo, que questionou “qual o ponto de situação das negociações sobre os contratos relativos ao serviço de autocarros”. Recorde-se que estes contratos foram prorrogados por 15 meses, em Julho do ano passado, a poucos dias de expirarem, com o Governo a alegar falta de tempo para resolver este assunto dentro do prazo.

Ella Lei apontou que, faltando nove meses para o término dos contratos – agora faltam sete, porque a interpelação da deputada foi remetida já em Janeiro – o Governo “nunca ouviu o público sobre a sua renovação” e considerou ser “preocupante que tal renovação provisória possa vir a ser repetida num curto espaço de tempo”. “É lamentável que os trabalhos relativos à abertura de concursos públicos e à concessão de serviços nunca fiquem prontos a tempo, o que se tem repetido constantemente nos serviços públicos”, criticou a legisladora dos Operários.

Lam Hin San admitiu que o serviço de autocarros, que diariamente serve mais de 600 mil passageiros, está “muito sobrelotado”. “Mas estamos muito atentos ao grau de satisfação da população”, sublinhou o director da DSAT, acrescentando que o objectivo do Governo é que 40% dos cidadãos se desloquem utilizando transportes públicos. O dirigente revelou que, em Fevereiro deste ano, houve uma diminuição de 40% do número de acidentes envolvendo autocarros em comparação com o período homólogo, e que o Executivo pretende instalar em todos os autocarros máquinas para fazer a contagem dos passageiros.

Raimundo do Rosário falou ainda sobre a dificuldade de contratar motoristas em Macau, apontando como exemplo os “autocarros dourados” que circulam entre as fronteiras na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Em declarações aos jornalistas, à saída da sessão plenária, o governante explicou que os condutores desta frota de veículos deviam ser igualmente divididos pelas três regiões, mas Macau não foi capaz de contribuir com a sua quota: “Macau, que tinha o direito de contribuir com motoristas para esta empresa, só conseguiu contribuir com três porque, ao anunciar este recrutamento de motoristas, só conseguimos recrutar três. Os lugares que era suposto serem da quota de Macau acabaram por ser preenchidos por motoristas de Hong Kong e da China”.

No entanto, este é um problema transversal à tutela dos Transportes e Obras Públicas. Segundo explicou Raimundo do Rosário, desde que tomou posse, no final de 2014, que o número de funcionários dos 12 serviços sob a sua alçada era sempre superior a 3.400, mas, quando recebeu a contagem de pessoal em finais de Setembro do ano passado, este número era pouco mais do que 3.300. “Apanhei um pequeno choque. Nós nem sequer conseguimos preencher as vagas deixadas pelos colegas que se aposentam ou que mudam de serviço. Dentro de dias eles vão-me dar o número total de trabalhadores e eu temo que estejamos outra vez nos 3.300”, disse o secretário.

Como exemplo, Raimundo do Rosário disse que, desde que entrou em vigor o regime de recrutamento centralizado dos trabalhadores da Administração Pública, em Julho de 2016, foram abertos 39 concursos para preencher 115 vagas. “Gastamos dinheiro, energia, tempo e, até este momento, não recrutamos sequer metade destas 115”, afirmou.