Observância da disciplina da função pública tem de ser intensificada, indica relatório do CCAC

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) considera que “o conceito de ‘observância da disciplina e cumprimento da lei’ dos trabalhadores da função pública tem de ser intensificado”. No relatório das actividades do comissariado em 2018, divulgado ontem, é dito que, em Dezembro do ano passado, o CCAC resolveu dois casos suspeitos de abuso de poder por dirigentes de serviços públicos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Foi divulgado ontem o relatório das actividades do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) em 2018. No documento, André Cheong, comissário contra a corrupção, deixa alertas e pede que seja intensificada a “observância da disciplina e cumprimento da lei” dos trabalhadores da função pública. Também a “integridade e dedicação ao público” do pessoal de direcção e de chefia deve ser reforçada. O CCAC diz ainda que os casos suspeitos descobertos no ano passado revelam “problemas relacionados com a aplicação não rigorosa da lei e a falta de supervisão por parte de alguns serviços públicos”.

No preâmbulo do relatório, assinado pelo comissário André Cheong, é dito que, “de entre os casos criminais resolvidos pelo CCAC em 2018, registou-se uma diminuição no número de casos de corrupção passiva e de recepção de vantagens praticadas pelos trabalhadores da função pública”, mas que, ainda assim, se registou “um aumento no número de casos de crimes de burla, de falsificação de documento, de abuso de poder”, entre outros. Assim, “o CCAC considera que, o conceito de ‘observância da disciplina e cumprimento da lei’ dos trabalhadores da função pública tem de ser intensificado, e a consciencialização relativa à ‘integridade e dedicação ao público’ do pessoal de direcção e de chefia deve também ser reforçada, não devendo os mesmos aproveitar-se, directa ou indirectamente, das suas funções e poder em prol dos seus interesses pessoais”.

O organismo recorda que, em 2018, foram concluídos dois inquéritos “de grande impacto”: o projecto de construção do Alto de Coloane e as apreciações de pedidos de imigração por investimentos relevantes e imigração por fixação de residência dos técnicos especializados por parte do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento (IPIM). Estes casos “revelam que os problemas relacionados com a aplicação não rigorosa da lei e a falta de supervisão por parte de alguns serviços públicos se destacam”. “O CCAC considera que, a não prática de corrupção e a não aceitação de interesses constituem exigências mínimas legais no exercício de funções públicas”, alerta André Cheong.

O relatório apresenta também as estatísticas referentes ao ano passado. Em 2018, o CCAC recebeu um total de 733 queixas e denúncias, o valor mais baixo em comparação com os últimos quatro anos. Em 2017 foram recebidas 1.264 queixas e denúncias, em 2016 foram 910, em 2015 foram recebidas 793 e em 2014 o CCAC recebeu 865 queixas.

Até ao final do ano, foram concluídos um total de 180 processos criminais, tendo os mesmos sido encaminhados para o Ministério Público ou arquivados, refere o CCAC, que acrescenta que, no ano passado, se verificou uma redução significativa do número de queixas e denúncias em comparação com 2017. O comissariado justifica este facto dizendo que em 2017 houve eleições para a Assembleia Legislativa, registando-se um número relativamente elevado de processos de queixas e pedidos de consulta relativos às eleições.

DIRIGENTES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SUSPEITOS DE ABUSO DE PODER

O documento detalha dois casos suspeitos de abuso de poder praticados por dirigentes dos serviços públicos resolvidos pelo CCAC em Dezembro do ano passado. O primeiro dizia respeito a um ex-dirigente da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), que, segundo o comissariado, tinha uma relação íntima com uma colega do mesmo serviço e que arranjava deslocações ao exterior em missão oficial de serviço em que ambos participavam. “Assim,

aquele ex-dirigente foi considerado suspeito da prática de abuso de poder para

fins particulares”, diz o CCAC, acrescentando que “de entre essas deslocações conta-se uma a Portugal, em 2013, cujo âmbito não tinha qualquer relação com os trabalhos da responsabilidade da referida colega. “As respectivas despesas de hospedagem, alimentação e ajudas de custo foram pagas pelo Governo da RAEM”, indica o relatório.

O segundo caso tinha a ver com um dirigente da Delegação da RAEM em Pequim. O funcionário em causa “era considerado suspeito de praticar vários actos ilegais através do aproveitamento das suas competências funcionais”. O CCAC recorda que, “nos termos do Regime do Pessoal das Delegações da RAEM, nos casos em que um trabalhador arrende casa, por conta própria, pode receber mensalmente o total de um subsídio de deslocação; nos casos em que um trabalhador disponha de residência a expensas do Governo, pode receber metade do referido subsídio de deslocação”. O comissariado descobriu, então, que este dirigente “solicitou, e recebeu, o total do subsídio de deslocação durante muitos anos, porém vivia na própria Delegação por um longo período de tempo, aproveitando dois escritórios da Delegação para ali pernoitar, tirando igualmente partido de dinheiros públicos para ali instalar equipamentos para a sua vida diária e uso pessoal, nomeadamente chuveiro, aquecedor de água, máquina de lavar e secar roupa, entre outros”.

Para além disso, foi ainda descoberto que esse dirigente da Delegação da RAEM em Pequim deu instruções ao motorista para transportar familiares e amigos, “exigindo ao motorista que efectuasse o pagamento prévio das despesas de alimentação dos seus familiares e amigos durante as visitas, e aprovando, posteriormente, o reembolso daquelas despesas como se tratando de despesas efectuadas em missão oficial de serviço”. Em ambos os casos, “as suas condutas foram consideradas suspeitas da prática do crime de abuso de poder”. Os casos foram encaminhados para o Ministério Público.

Em Setembro do ano passado, o CCAC resolveu um caso de suspeita de burla praticada por um agente alfandegário. Em 2013, foi-lhe diagnosticada uma doença, sendo que, por indicação da Junta de Saúde dos Serviços de Saúde, o referido agente passou a exercer trabalhos mais leves. O agente apresentou atestados médicos no seu serviço desde 2014, tendo sido requerido, no período entre Setembro de 2014 e Abril de 2018, junto do seu serviço e de forma acumulada, aproximadamente 1.200 dias remunerados de “faltas justificadas por doença”, remuneração esta que atingiu aproximadamente o montante de 1,1 milhão de patacas. O CCAC descobriu depois que o agente obteve carteira profissional de condutor de táxi desde Março e começou a trabalhar como taxista. Em resposta ao CCAC, os Serviços da Alfândega divulgaram um comunicado em que dizem ter avançado “imediatamente o procedimento interno de investigação disciplinar”, que está agora na sua fase final.

Também em resposta ao relatório do CCAC, o gabinete do porta-voz do Governo emitiu um comunicado onde diz que o Executivo “reforçará a fiscalização e gestão das representações no exterior, de maneira a evitar o não cumprimento disciplinar e violações à lei”, ressalvando que “a equipa de funcionários públicos é um recurso valioso”.