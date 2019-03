“Nós não recebemos nem um avo”, garante Rita Santos

A conselheira das Comunidades Portuguesas, Rita Santos, foi ouvida na manhã de ontem pelo Tribunal Judicial de Base relativamente ao processo em que acusa, juntamente com José Pereira Coutinho e Armando de Jesus, o director do jornal San Wa Ou de abuso de liberdade de imprensa e difamação. Em tribunal, Rita Santos negou todas as acusações que figuram no artigo e adiantou que o Consulado de Portugal está a par da situação. A leitura da sentença está marcada para 26 de Abril.

André Vinagre

Ouvida pelo Tribunal Judicial de base (TJB), Rita Santos garantiu ontem que o Conselho das Comunidades Portuguesas do círculo da China, Hong Kong e Macau nunca recebeu dinheiro em troca da ajuda com a emissão ou renovação de passaportes portugueses. “Nós não recebemos nem um avo, temos a obrigação de prestar esses serviços”, afirmou Rita Santos. Em causa está um artigo de opinião publicado em Abril de 2017 no jornal San Wa Ou, em que o director acusa os três conselheiros – Rita Santos, José Pereira Coutinho e Armando de Jesus – de cobrarem 18 mil yuan para tratarem da emissão ou renovação de passaportes portugueses. Lam Chong, director do jornal, vai conhecer a sentença a 26 de Abril. Rita Santos disse ainda que o Conselho enviou uma carta ao antigo e ao novo cônsul de Portugal em Macau a explicar o que diz ser a falsidade das acusações.

Rita Santos começou por negar todas as acusações publicadas no jornal: “Durante toda a minha vida sempre prestei serviço aos residentes. O artigo não estava correcto, ele não devia acusar-me assim”. “As pessoas que me conhecem sabem que não é verdade. Eu não fiz isso, eu só presto todo o meu esforço para servir os residentes de Macau”, referiu em tribunal. Ao ler o artigo publicado por Lam Chong, Rita Santos diz ter ficado “chocada”. “Eu estava muito infeliz, não conseguia dormir, precisava de tomar medicação”, acrescentou.

A conselheira disse que, com a introdução de um novo sistema informático, o Consulado pediu ao Conselho das Comunidades Portuguesas que ajudasse os cidadãos mais idosos e que não falassem português. “Falámos com o cônsul e ele agradece bastante, o Primeiro-Ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros agradecem ao conselho”, afirmou.

No fim da sessão, Rita Santos explicou aos jornalistas que o conselho enviou uma carta ao antigo cônsul português em Macau, Vítor Sereno, bem como ao novo cônsul, Paulo Cunha Alves, “manifestando o nosso descontentamento relativamente ao artigo que foi escrito”, disse. “O artigo é grave porque fala em conluio também com os funcionários do Consulado. Foi por isso que resolvemos avançar com o caso para tribunal, para mostrar que é uma pura mentira que afecta a nossa imagem, o trabalho que temos estado a fazer em prol dos portugueses e dos portugueses que não dominam a língua portuguesa, devido à especificidade de Macau”, afirmou, acrescentando: “O Governo de Portugal confia na minha pessoa”. Rita Santos disse ainda acreditar que também o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, tem conhecimento do caso: “Penso que sabe, porque o relatório do cônsul deve ter chegado às mãos dele”.

Sobre o director do jornal San Wa Ou, Rita Santos disse acreditar que se trata de “uma pessoa que não gosta dos portugueses”. “Acho que um jornalista para fazer algum artigo é preciso ter prova, a liberdade de imprensa tem de ter algumas regras de conduta do jornalista. Escrever graves acusações que afectam a dignidade e reputação das pessoas, ultrapassa a função e ética profissional de um jornalista”, referiu.

Nas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação de Lam Chong, por entender que todos os factos foram provados. Bruno Nunes, advogado dos conselheiros, considerou que o artigo “não tem rigor, é difamatório e procura exclusivamente atingir o bom nome dos assistentes”. “O arguido não apresenta qualquer evidência nem prova de que aquilo que estava a escrever era verdadeiro. Não pode valer tudo nem deve valer tudo”, concluiu o advogado. O director do jornal remeteu-se ao silêncio, mas o seu advogado, Vong Keng Hei, entendeu que não ficou provado que o artigo tenha provocado danos para os assistentes. Recorde-se que cada um dos três conselheiros pede uma indemnização de perto de 56 mil patacas a Lam Chong.