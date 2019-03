Melhor restaurante da Ásia é de Singapura

Odette, em Singapura, do ‘chef’ francês Julien Royer, foi eleito o melhor restaurante da Ásia, num ‘ranking’ de 50 dominado pelo Japão e no qual Macau, anfitrião da cerimónia, conquistou dois lugares. Odette é o primeiro restaurante de Singapura a receber a distinção e, ao mesmo tempo, o responsável por destronar o Gaggan, restaurante indiano em Banguecoque, que há quatro anos consecutivos liderava o ‘ranking’ e este ano ficou em segundo lugar.

Localizado na Galeria Nacional de Singapura, Odette combina traços de cozinha moderna francesa, mas é também marcado pela inspiração asiática. A influência portuguesa está mais presente “na carta de vinhos do que propriamente na comida”, sobretudo no “belíssimo vinho da Madeira”, disse à agência Lusa o ‘chef’ francês Julien Royer, para quem a vitória foi “inesperada”.

Macau conquistou, este ano, mais um lugar na lista, depois de no ano passado o restaurante Jade Dragon ter obtido o 35.º lugar. Além de este último ter subido oito posições (27.º), aproximando-se da primeira metade da tabela, o restaurante Wing Lei Palace entrou para o ‘ranking’, figurando no 36.º posto. O Japão voltou a ser protagonista, desta feita com 12 restaurantes na lista, incluindo um a garantir o ‘pódio’: Den, de Tóquio, em terceiro lugar. Houve ainda dez restaurantes a estrearem-se na lista – incluindo Gaa (Banguecoque), da ‘chef’ Garima Arora, que subiu para o 16.º lugar, – e a Malásia ficou pela primeira vez representada entre os 50 primeiros.