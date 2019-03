Medicina tradicional: Alexis Tam destaca “condições privilegiadas” no desenvolvimento e investigação

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, referiu ontem que Macau “possui condições privilegiadas” relativamente à investigação e desenvolvimento da medicina tradicional chinesa, bem como ao nível da formação profissional, destacando a criação de “laboratórios de referência” de investigação deste tipo de medicina no território, refere uma nota do Executivo.

Numa reunião com representantes da delegação da quinta edição do “Plano de Visitas de Presidentes da Câmara” de países adjacentes à China, o governante afirmou também que o Executivo “está disponível para promover a cooperação entre os países que se encontram ao longo do percurso ‘Uma Faixa, Uma Rota’, sobretudo ao nível dos países da ASEAN, no âmbito da formação de quadros profissionais na área da medicina tradicional, padrões profissionais relacionados com medicamentos tradicionais, assim como contactos sectoriais”.

Relativamente às acções de formação na área do turismo, Alexis Tam afirmou que “Macau detém vantagens próprias, qualidade do ensino ao nível internacional e relações estreitas com instituições do ensino superior de Portugal”, acrescentando que a RAEM “está disponível” para promover projectos de cooperação entre os países membros da ASEAN e as cidades do interior da China nas áreas da formação turística e ensino superior “em prol da formação conjunta dos quadros qualificados”, acrescenta o comunicado.