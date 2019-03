Governo tem “total intolerância” perante funcionários incumpridores, afirma director dos SAFP

Kou Peng Kuan, director dos Serviços de Administração e Função Pública, afirmou que o Governo tem “total intolerância” para com os trabalhadores que incorram em violações das regras de conduta. Os deputados deixaram ontem críticas à actuação de alguns funcionários públicos, defendendo um reforço da ética profissional no seio da Administração.

No mesmo dia em que o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) divulgou um relatório no qual revelava uma subida do número de casos de natureza criminal praticados por trabalhadores da função pública (ver texto na página 7), Kou Peng Kuan defendeu as acções do Governo no combate à corrupção e afirmou existir “total intolerância” perante violação das regras de conduta. O director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) respondia na Assembleia Legislativa (AL) a uma interpelação oral do deputado José Pereira Coutinho, que criticou “a falta de transparência governativa e ausência de responsabilidades políticas, éticas, morais e civis dos titulares dos principais cargos públicos”. Kou Peng Kuan explicou ainda que não é por responsabilidade do Executivo que Macau não está incluído no índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional (TI).

“O Governo, no cumprimento rigoroso da lei, exige dos trabalhadores, aos mais diversos níveis, que exerçam as suas funções com lealdade e integridade. Face aos trabalhadores que incorram em violação das regras de conduta, o Governo sublinha total intolerância, pelo que, após o esclarecimento do caso e imputada a responsabilidade à pessoa, é processada a penalização ao infractor de acordo com a lei”, declarou ontem Kou Peng Kuan, na sessão plenária da AL. O director dos SAFP, em resposta às críticas de José Pereira Coutinho, afirmou ainda que o Executivo “tem, desde sempre, respeitado os valores fundamentais da legalidade administrativa e da incorruptibilidade, tratando-se de um imperativo a integridade e a ética profissional dos trabalhadores dos serviços públicos”.

José Pereira Coutinho, eleito por sufrágio directo, questionou o Governo sobre que medidas seriam implementadas para “melhorar os níveis de integridade da RAEM”, face aos “mega escândalos de corrupção” envolvendo o ex-secretário para os Transportes e Obras Públicas Ao Man Long e o antigo Procurador Ho Chio Meng. “Tendo em consideração o sistemático despesismo, a burocracia na administração pública, a falta de transparência governativa e ausência de responsabilidades políticas, éticas, morais e civis dos titulares dos principais cargos públicos, que medidas vão ser implementadas pelo Governo para melhorar os níveis de integridade da RAEM?”, perguntou o também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau.

Song Pek Kei, eleita por sufrágio directo, defendeu que “as exigências para os secretários devem ser mais elevadas do que para os restantes funcionários, devendo estes responder perante a sociedade” e considerou que o relatório do CCAC ontem divulgado “deixou a sociedade chocada porque revelou as deficiências do nosso sistema”. Ella Lei, também eleita pela via directa, afirmou que os “SAFP têm a responsabilidade de reforçar a ética profissional dos funcionários públicos” e que, “devido às insuficiências da lei, o Governo está a libertar os infractores”. Já Wu Chou Kit, deputado nomeado pelo Chefe do Executivo, teve uma visão diferente: “Os trabalhos anti-corrupção estão a surtir efeito, temos descoberto vários casos e isso pode contribuir para reprimir esse tipo de crimes”.

Kou Peng Kuan explicou que a TI e outras instituições congéneres que efectuam a avaliação da integridade não exigem aos governos a apresentação de quaisquer dados, uma vez que se baseiam em informações disponibilizadas por organizações não-governamentais. Uma vez que, para ser incluído no índice de percepção de corrupção da TI, um país ou região tem que ser avaliado por três entidades independentes, e Macau apenas é classificado por uma, a RAEM não foi incluída neste ranking. “Dado que o âmbito de avaliação do índice de percepção de corrupção da TI referente a 2018 não abrange Macau, nem refere nenhum dado relacionado com Macau, as suas conclusões sobre o nível de integridade na região Ásia-Pacífico não reflectem a realidade de Macau”, sublinhou o dirigente.