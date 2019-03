DSAL instaurou 1.673 processos de conflito laboral em 2018

A Direcção para os Assuntos Laborais (DSAL) informou ontem, em comunicado, que, durante o ano de 2018 foram instaurados um total de 1.673 processos de conflito laboral. O organismo adianta ainda que 96% dos processos tratados no ano passado foram resolvidos pela DSAL, não necessitando de passar pelos órgãos judiciais.

Os 1.673 processos de conflito laboral instaurados em 2018 pela DSAL revelam uma diminuição, quando comparados com os 2.713 processos instaurados em 2016 e os 1.860 processos instaurados em 2017. No ano passado, foram instaurados 525 processos de conflito laboral do sector da construção civil, tendo o número desses processos também reduzido continuamente face aos 893 e 617 processos em 2016 e 2017, respectivamente. A DSAL revela ainda que, dos 1.688 processos concluídos em 2018, 96% foram resolvidos pelo organismo, não necessitando de passar pelos órgãos judiciais.

Num outro comunicado, a DSAL adianta ainda que, no ano passado, emitiu um total de 41 ordens de suspensão de obras, das quais 39 foram para estaleiros de construção civil. Relativamente a infracções às normas de segurança e saúde ocupacional, no ano transacto foram instaurados 144 processos envolvendo 254 matérias, tendo as multas totalizado 652 mil patacas.

A DSAL garante que vai continuar a “promover medidas preventivas de inspecção laboral em conjugação com a divulgação das leis”, “deslocando-se aos estaleiros de construção para fazer, ‘in loco’, averiguações por questionário junto dos trabalhadores e a pedir aos empregadores o fornecimento de informações sobre direitos e interesses laborais dos trabalhadores, a fim de fiscalizar o cumprimento da legislação por partes destes”. A DSAL diz ainda que “continuará a alargar as respectivas medidas do sector da construção civil para o sector dos hotéis, restaurantes e similares, promovendo e optimizando a fiscalização laboral em conjugação com o trabalho de divulgação das leis”, com vista a alargar a eficácia das inspecções preventivas. A.V.