Reinvenção do clássico e produção contemporânea no 30.º FAM

Dança, teatro e música integram a programação do Festival de Artes de Macau (FAM) que entra este ano na 30ª edição. No total, são 22 espectáculos e uma centena de eventos espalhados pela cidade e que acontecem ao longo do mês de Maio.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O Festival de Artes de Macau (FAM) regressa à cidade em Maio e, naquela que será a 30ª edição, são celebrados os clássicos. O espectáculo de abertura será “Vertikal”, uma co-produção francesa da companhia de dança CNN Créteil & Val-de-Marne e de Cie Käfig, enquanto que a ópera cantonense “A Alma de Macau”, adaptada pelo dramaturgo Li Xinhua, vai encerrar o festival. Um dos destaques internacionais é o espectáculo de dança contemporânea “Rain”, da coreógrafa belga Anne Teresa De Keersmaeker, e também a peça de teatro “Karl Valentin Kabarett”, da companhia portuguesa Teatro do Eléctrico. A 30ª edição do FAM, que conta com um orçamento de 24 milhões de patacas e se prolonga durante um mês, inclui ainda espectáculos para a família, concertos, workshops, ‘masterclasses’ e sessões para conhecer os artistas.

Será com o espectáculo de hip hop “Vertikal” que vai arrancar a 30ª edição do FAM, a 3 de Maio, no Centro Cultural de Macau (CCM). A co-produção da companhia francesa CNN Créteil & Val-de-Marne e de Cie Käfig “explora o modo de apresentar verticalmente o hip hop, dança assente no chão, libertando-se dos limites da gravidade para gerar elementos coreográficos e produzir sequências únicas e contemporâneas”, escreveu William Chan, crítico de arte de Hong Kong. Este é um dos destaques internacionais do evento, assim como o espectáculo de dança contemporânea “Rain”, da companhia belga Rosas. Da coreógrafa Anne Teresa De Keersmaeker, vencedora do Leão de Ouro para “Lifetime Achievement in Dance” da Bienal de Veneza, “Rain” foi pela primeira vez apresentado ao público em 2001 e tem como pano de fundo o concerto de Steve Reich “Music for 18 Musicians”.

Outro dos espectáculos internacionais destacados pela organização do festival é a peça “Karl Valentin Kabarett”, da companhia portuguesa “Teatro do Eléctrico”. Construído a partir de várias peças curtas de Karl Valentin, considerado o “Charlie Chaplin da Alemanha”, o espectáculo inclui também canções populares germânicas do início do século XX, cantadas ao vivo em alemão por 11 actores e um cantor lírico acompanhados por uma orquestra de dez músicos, pode ler-se no programa do FAM, ontem divulgado na íntegra. Outra peça de teatro em destaque é “Odisseia – Uma viagem errante baseada em Homero”, da companhia alemã Thalia Theatre. Encenado por Antú Romero Nunes, o espectáculo conta como os filhos de Ulisses, personagem central da epopeia de Homero “Odisseia”, Telémaco e Telégono se conheceram e se juntam às aventuras do seu pai.

PRATA DA CASA

Como é já habitual, a programação do FAM volta a incluir grupos artísticos locais. Um deles é a companhia de teatro em patuá Dóci Papiaçám di Macau, que este ano apresenta a peça “Tirâ Pai na Putau”, ou, como se diz em português, “Tirar o Pai da Forca”. Miguel de Senna Fernandes, director e encenador, explica que o espectáculo “é mais uma rábula, tendo como pano de fundo o [novo] hospital”. “É a segunda vez que nós abordamos a questão do hospital, mas, desta vez, com alguma premência, porque toda a gente fala do hospital do Cotai que nunca mais acontece. Isto é uma questão recorrente e vamos falar dela à boa maneira da comédia”, desvendou Senna Fernandes, em declarações aos jornalistas, à margem da conferência de imprensa de apresentação do programa do FAM. Em “Tirâ Pai na Putau”, o público acompanha a portuguesa Emília que chega a Macau para trabalhar como terapeuta ocupacional no recém-inaugurado Hospital das Ilhas, que apenas tem em funcionamento o Departamento de Psiquiatria. No entanto, o verdadeiro motivo da vinda de Emília é procurar o seu pai biológico, que acaba por descobrir ser um dos pacientes da ala psiquiátrica do hospital.

A Artistry of Wind Box – Associação de Desenvolvimento Comunitário apresenta “Pronto-a-Vestir”, um espectáculo em formato de “teatro documentário” que recupera a indústria têxtil que, nas décadas de 70 e 80, era a “espinha dorsal da economia de Macau”, mas que acabou por entrar em declínio e ser substituída pelo jogo. “Mau Tan, Kat Cheong”, dois edifícios que, nos anos 80, acolheram um gigantesco fluxo de imigrantes e trabalhadores iligais vindos do interior da China, são também o nome do espectáculo de dança da companhia Four Dimensions Spatial que revisitou esta época quando Macau era a “terra dos sonhos”. Apresentado pela primeira vez no Festival BOK de 2017, a Associação de Dança Ieng Chi e o Concept Pulse Studio recuperaram o espectáculo “Wonder.Land” que cruza dança, teatro e instalação.

ÓPERA CANTONENSE E MÚSICA CLÁSSICA INTEGRAM PROGRAMA DO FAM

Duas óperas cantoneses incorporam o programa do FAM. Uma delas, “A Alma de Macau”, foi escolhida como o espectáculo de encerramento do festival, a 1 de Junho, no Centro Cultural de Macau. Levada para o palco pela Trupe de Ópera Cantonense de Foshan, “A Alma de Macau” foi adaptada pelo dramaturgo Li Xinhua, a partir da peça homónima de ópera de Pequim de um escritor de Macau. A outra ópera cantonense é “Mu Guiying Quebra o Portão de Tianmen”, interpretada pelo grupo juvenil da União Geral das Associações dos Moradores de Macau. A história deste espectáculo remonta à dinastia Song, quando as tropas invasoras montaram o Portão de Tianmen que apenas podia ser quebrado com madeira de quebrar dragões.

A Orquestra de Macau juntamente com a Orquestra Sinfónica de Shenzhen apresenta o concerto “Uma Sinfonia Alpina”, que inclui no reportório “Quatro Últimas Canções para Soprano e Orquestra” e a peça homónima, ambas do compositor alemão Richard Strauss. Já a Orquestra Chinesa de Macau, conduzida pelo maestro Liu Sha, traz ao FAM “Pintura Musical Chinesa”. Jia Lei, chefe de naipe de sheng, e Lin Jie, chefe de naipe de zhongruan, vão interpretar as peças “Pavão” e “Memórias de Yunnan”. O reportório inclui ainda as peças “Fénix”, “Capricho do Rio Dabo” e “Sebe de Cevada em Nixi”.

“O PRINCIPEZINHO” ADAPTADO PARA TEATRO NA PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS

A programação do FAM inclui ainda três espectáculos para o público infantil e juvenil. “Adeus, Pequeno Príncipe”, da Associação de Artes Pequena Montanha, recupera o clássico do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, “O Principezinho”, adaptando-o para teatro com música ao vivo e transformando o Edifício do Antigo Tribunal num pequeno universo. A Companhia Flotante, da Argentina, apresenta “Flutuando”, uma instalação sensorial para bebés e crianças com fantoches suspensos que pretende estimular a percepção e a imaginação dos mais jovens. Os japoneses Namstrops trazem até Macau o espectáculo de dança “O Samurai de Uma Polegada”, que conta a história de Issun Boushi, o filho de um casal idoso nascido por milagre e que nunca cresceu mais do que uma polegada.

O Festival de Artes apresenta ainda uma mostra de espectáculos ao ar livre no Jardim do Iao Hon durante três noites seguidas. De Macau participam os grupos Aerial Arts Association, a banda da Escola Secundária Hou Kong, a Casa de Portugal em Macau, o Clube dos Amigos do Riquexó, o Clube Fringe de Macau e a orquestra do Macau Baptist College. Das Filipinas chega a Companhia de Dança Mansci e do condado chinês de Congjiang vem a Trupe de Arte Étnica de Guizhou.

_____________

FUMIYO IKEDA, DA COMPANHIA ROSAS, ORIENTA MASTERCLASS DE DANÇA CONTEMPORÂNEA

O Festival de Artes de Macau (FAM) completa-se com o Festival Extra, um conjunto de 19 programas desdobrados em 30 actividades, incluindo palestras, workshops, ‘masterclasses’, sessões para conhecer os artistas e projecção de filmes. Uma das actividades inseridas no Festival Extra será uma ‘masterclass’ de dança contemporânea, orientada por Fumiyo Ikeda, uma das fundadoras da companhia de dança belga Rosas, onde foi também directora de ensaios. Outro workshop de dança leva os participantes ao cenário de “Vertikal”, o espectáculo de abertura. Em “Um Dia! Pronto-a-Vestir”, o urbanista Lam Iek Chit leva o público às antigas fábricas de vestuário de Macau para aprender as técnicas básicas das máquinas de costura com uma veterana operária têxtil. C.V.N.