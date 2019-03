MP arquivou 75% dos inquéritos em crimes de violação

Numa nota divulgada ontem, o Ministério Público (MP) divulgou as estatísticas sobre o tratamento dos inquéritos de crimes de natureza sexual durante o ano passado. Os dados mostram que a maioria dos casos de crimes sexuais são arquivados. Nos 20 inquéritos de violação concluídos no ano passado, o MP arquivou 15, deduzindo acusação nos restantes cinco.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Ministério Público (MP) deu ontem a conhecer as estatísticas referentes ao tratamento dos inquéritos de crimes sexuais durante o ano passado. No total, em 2018, o MP autuou 127 inquéritos penais relativos à prática de crimes sexuais. Ainda assim, 75% dos inquéritos por violação foram arquivados, o mesmo aconteceu com 81% dos inquéritos por abuso sexual de criança, por exemplo.

Segundo as estatísticas do MP, em 2018 foram autuados, no total, 127 inquéritos penais relativos à prática de crimes sexuais, entre os quais se destacam 25 de crime de violação, oito de crime de coacção sexual, 50 de importunação sexual, cinco de actos exibicionistas, 25 de crime de abuso sexual de crianças, três de acto sexual com menores e três de crime de pornografia de menor.

Em 2018 foram concluídos 20 inquéritos de violação. Destes, 15 resultaram em arquivamento, enquanto que nos outros cinco foi deduzida acusação, o que significa que 75% dos inquéritos por violação não chegaram a tribunal. Os restantes cinco ainda estão em curso. O mesmo acontece, por exemplo, nos crimes de abuso sexual de criança: dos 16 inquéritos concluídos no ano passado, 13 foram arquivados pelo MP, enquanto os outros três resultaram em acusação, ou seja, 81,25% dos inquéritos por abuso sexual de criança foram arquivados.

Relativamente ao crime de importunação sexual, foram concluídos 34 inquéritos no ano passado, 18 dos quais foram arquivados, 16 resultaram em acusação. Quanto aos actos exibicionistas de cariz sexual, foram levantados 11 inquéritos, cinco dos quais resultaram em acusação, enquanto seis não chegaram a ir a tribunal. Houve três inquéritos de actos sexuais com menores, dois arquivados e um chegou a ir a tribunal.

O comunicado do MP indica que os inquéritos relativos a crime sexual representam menos de 1% da totalidade dos inquéritos penais. Segundo a nota, “não se registou um acréscimo notório de percentagem de inquéritos de crime sexual nos últimos anos”.

A nota do MP explica também quais os crimes incluídos nos crimes sexuais: violação, coacção sexual, abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, abuso sexual de pessoa internada, importunação sexual, filmagem secreta de parte íntima de outra pessoa, acto exibicionista de cariz sexual. Nos crimes sexuais contra menores incluem-se: abuso sexual de crianças, abuso sexual de educandos e dependentes, acto sexual com menores, recurso à prostituição de menor, pornografia de menor.