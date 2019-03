MIECF terá este ano mais de 500 expositores e 70 oradores

A edição deste ano do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau irá contar com a participação de mais de 500 participantes, provenientes de cerca de 20 países e regiões, referiu a organização. A iniciativa arranca já amanhã, no Venetian, e terá a presença de cerca de 70 oradores.

O Venetian prepara-se para receber mais uma edição do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF, na sigla inglesa), que terá como tema “Rumo a uma Civilização Ecológica e ao Desenvolvimento Sustentável”. O evento, que decorrerá entre 28 e 30 de Março, terá este ano mais de 500 expositores provenientes de cerca de 20 países e regiões, refere um comunicado do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM). De acordo com o organismo, a edição de 2019 do MIECF terá cerca de 70 oradores convidados para “debater temas como o rumo da civilização a nível ecológico e das finanças sustentáveis, entre outros assuntos de carácter ambiental a nível internacional”.

Como plataforma que procura promover o meio-ambiente, o MIECF irá acolher o Fórum Verde e a Mostra Verde, através de oito fóruns, com destaque para a presença do fundador da New Energy Finance e presidente e director-executivo da Liebreich Associates, Michael Liebreich, que irá destacar na sua intervenção as “formas como a Economia Verde e a actualização da indústria poderão contribuir para o desenvolvimento sustentável da cidade”. Irá ainda apresentar as suas perspectivas sobre o tema “As Novas Tendências da Indústria Ambiental” numa sessão especial agendada para sexta-feira.

Nas restantes sessões, que contarão com a presença de “pioneiros ambientais, líderes de empresas multinacionais e criadores de política”, vão ser abordados temas subordinados ao desenvolvimento sustentável, tratamento urbano da água, finanças sustentáveis, entre outros, nos quais os oradores “irão partilhar as políticas mais recentes, as estratégias empresariais e as tendências industriais”. Durante o Dia de Cooperação Empresarial Verde, que decorrerá no primeiro dia do MIECF, haverá um fórum e uma sessão de intercâmbio sobre oportunidades de negócio.

O último dia do fórum será o Dia Verde do Público, permitindo aos interessados “visitar as várias exposições e conhecer o desenvolvimento na área da protecção ambiental a nível mundial, assim como as informações e técnicas relevantes mais recentes”. No recinto do MIECF, que este ano terá uma área total de exposição de mais de 16.900 metros quadrados, será ainda realizado um conjunto de actividades de divulgação e sensibilização com objectivo de “contribuir para uma maior consciencialização e prática activa de um dia-a-dia mais amigo do ambiente”, acrescenta o comunicado do IPIM.