IPM, Fórum Macau e Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional escolhidos como locais de voto da comissão eleitoral

Será no pavilhão polidesportivo do Instituto Politécnico de Macau, no Fórum de Macau e na Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional que, a 16 de Junho, vão ser eleitos os 400 membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo. Para os três locais de voto vão ser destacados 106 funcionários públicos, menos 33 do que nas eleições de 2014.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Estão confirmados os três sítios onde vai decorrer a eleição dos membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo, marcada para 16 de Junho. São eles o pavilhão polidesportivo do Instituto Politécnico de Macau (IPM), o Fórum de Macau e a Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, que haviam já sido inspeccionados na semana passada pela Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE) como possíveis locais de voto. Para estes lugares serão destacados mais de uma centena de trabalhadores, recrutados na função pública, com a CAECE a dar prioridade a quem já desempenhou estas funções durante as últimas eleições.

Song Man Lei, presidente da CAECE, confirmou ontem que o pavilhão polidesportivo do IPM, o Fórum de Macau e a Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional foram escolhidos como os locais de voto para a eleição dos membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo. A também juíza do Tribunal de Última Instância (TUI) detalhou que sectores vão ser destinados para cada sítio: “No pavilhão polidesportivo do IPM vai ser instalado o sector industrial, comercial e financeiro; para o Fórum de Macau vão os subsectores profissional, desportivo e serviços sociais, e na Escola Luso-Chinesa Técnico Profissional vão ser disponibilizados os subsectores cultural e do trabalho”. “No dia 16 de Junho são estes três os locais onde vamos realizar a votação”, afirmou a magistrada.

No dia 16 de Junho, serão destacados para estes três locais 106 trabalhadores, recrutados na função pública, menos 33 do que nas eleições de 2014. “O secretariado vai fornecer uma sessão de formação aos trabalhadores recrutados para informar como devem ser os trabalhos ‘in loco’. Em princípio vamos recrutar dentro da função pública. Para a mesa de votação queremos recrutar trabalhadores que já tenham experiência e que tenham participado na eleição anterior”, disse Song Man Lei.

A Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo, composta por 400 membros, está dividida em quatro sectores, sendo o último constituído por deputados à Assembleia Legislativa, deputados de Macau à Assembleia Popular Nacional, membros de Macau no Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e representantes dos membros do órgão municipal. As eleições para o sucessor de Chui Sai On têm um orçamento de 32 milhões de patacas e continua sem haver uma data para a escolha do próximo Chefe do Executivo. Apenas se sabe que deverá acontecer em Agosto.