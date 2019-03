DSAT vai instalar sistema de fiscalização de desrespeito pelos semáforos em 14 cruzamentos

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) anunciou ontem que vai implementar um sistema de detecção de situações de desrespeito aos semáforos e excesso de velocidade em 14 intersecções rodoviárias. O sistema vai entrar em funcionamento já na próxima segunda-feira em sete cruzamentos.

Segundo a DSAT, este sistema, para além de detectar situações de desrespeito ao sinal luminoso, detecta a velocidade dos veículos, identificando situações de excesso de velocidade, recorrendo à nova tecnologia de recolha de imagem.

A DSAT, em conjunto com o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), vai acompanhar de perto a instalação deste sistema, lê-se no comunicado. O sistema visa “combater eficazmente o desrespeito pelos sinais luminosos, o excesso de velocidade, e outras infracções”.

Esta segunda-feira entram em funcionamento os sistemas do cruzamento entre a Avenida da praia Grande e a Travessa do Padre Narciso; cruzamento entre a Avenida D. João IV e a Avenida do Infante D. Henrique; a Intersecção entre a Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida e a Rua Filipe O’Costa; cruzamento entre a Rua da Ribeira do Patane e Avenida de Demétrio Cinatti; Intersecção entre Avenida Venceslau Morais e Rua Francisco Xavier Pereira; Intersecção entre Avenida Venceslau Morais e Avenida do Almirante Magalhães Correia; e ainda o cruzamento entre a Avenida Venceslau de Morais e Avenida do Nordeste. Em Julho vão entrar em funcionamento os sistemas em outros sete cruzamentos.

O comunicado recorda ainda que o condutor que não respeite os limites máximos de velocidade é punido com pena de multa entre 600 e 40 mil patacas, até à inibição de condução, e o condutor que não respeite a obrigação de parar imposta pelo semáforo é punido com uma multa entre mil e 10 mil patacas, até à inibição de condução. A.V.