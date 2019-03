SMG prevêem quatro a seis tempestades tropicais este ano

A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau (SMG) estima que o território venha a ser afectado por quatro a seis tempestades tropicais até ao início de Outubro. De acordo com um comunicado dos SMG, “o primeiro ciclone tropical a afectar Macau pode ocorrer em meados de Junho”, enquanto que as tempestades tropicais podem entrar “a menos de 800 quilómetros do território e algumas podem atingir o nível de tufão severo ou super tufão”, refere o organismo.

Macau entrará no próximo mês na estação das chuvas, que se deverá prolongar até Setembro, sendo que os SMG prevêem que a precipitação total “será normal ou relativamente alta”. Em meados de Setembro do ano passado, recorde-se, o tufão Mangkhut causou na RAEM prejuízos económicos no valor de 1,55 mil milhões de patacas, provocando 40 feridos e inundações graves. Um ano antes, o tufão Hato (posteriormente denominado de Yamaneko) causou dez mortos, 240 feridos e prejuízos avaliados em 12,55 mil milhões de patacas.