Morreu Manuel Graça Dias, o arquitecto que em Macau tocou “a glória do vulgar”

O arquitecto Manuel Graça Dias, que interveio na recuperação do Teatro Luís de Camões, em Lisboa, morreu no domingo à noite num hospital da capital portuguesa, com 65 anos. Colaborador do arquitecto Manuel Vicente, Graças Dias iniciou a carreira em Macau, tendo em 1991 editado, com Manuel Vicente e Helena Rezende, o volume “Macau Glória: A glória do vulgar”.

Manuel Graça Dias nasceu em Lisboa, e licenciou-se em Arquitectura em 1977 pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, iniciando-se, profissionalmente, no ano seguinte, como colaborador do arquitecto Manuel Vicente, em Macau. Foi assistente da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa (1985-1996) e professor auxiliar da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (1997-2015), onde se doutorou com a tese “Depois da cidade viária” (2009). Era actualmente professor associado da mesma faculdade e professor catedrático convidado do Departamento de Arquitectura da Universidade Autónoma de Lisboa, desde 1998, que também dirigiu, entre 2000 e 2004.

Criou, em 1990, em Lisboa, onde vivia e trabalhava, o ateliê Contemporânea, com Egas José Vieira. Manuel Graça Dias e Egas José Vieira propuseram uma abordagem aberta ao edifício do Teatro Luís de Camões, inaugurado em 1880 e que a câmara de Lisboa reabriu, renovado, no dia 1 de Junho do ano passado, com a designação de LU.CA, especialmente direccionado para a programação infanto-juvenil.

A casa que recuperou em 1979, no bairro lisboeta da Graça, com António Marques Miguel, recebeu a Menção Honrosa Valmor/1983. Obteve, ainda, o 1.º lugar no concurso para o Pavilhão de Portugal na Expo’92 em Sevilha, no Sul de Espanha, bem como o 1.º lugar no concurso para a construção da nova sede da Ordem dos Arquitectos, nos antigos Banhos de S. Paulo, ambos com Egas José Vieira.

Foi autor de artigos de crítica e divulgação da arquitectura em jornais e revistas da especialidade e, segundo a Universidade do Porto, era “solicitado para um vasto número de conferências, quer em Portugal quer no estrangeiro”. Graça Dias foi autor do programa quinzenal “Ver Artes/Arquitectura” na RTP2 entre 1992 e 1996 e foi colaborador da rádio TSF e do semanário Expresso na área da crítica de arquitectura (2001/2006).

Foi director do Jornal Arquitectos entre 2009 e 2012, assumiu a direcção da Ordem dos Arquitectos de 2000 a 2004 e, entre outras funções, foi comissário da representação portuguesa à VIII Bienal de Arquitectura de São Paulo (2009); com Ana Vaz Milheiro, da exposição “Sul África/Brasil”, para a Trienal de Lisboa/2010, tendo sido ainda Presidente da Secção Portuguesa da Association Internacional des Critiques d’Art, SP/AICA (2008-2012).

Foi autor de vários livros de crítica ou divulgação de temas de arquitectura, entre eles, “Macau Glória: A glória do vulgar”, com Manuel Vicente e Helena Rezende (1991), “Vida Moderna” (1992), “Ao volante pela cidade: 10 entrevistas de arquitectura” (1999), “O homem que gostava de cidades” (2001), “Arte, Arquitectura e Cidade: A propósito de ‘Lisboa Monumental’ de Fialho de Almeida” (2011), e “Aldeia da Estrela: Sociologia e arquitectura ao serviço de uma população”, com Rodrigo Rosa e Egas José Vieira, (2015), entre outros.

Manuel Graça Dias tem trabalhos construídos em Almada, Braga, Chaves, Guimarães, Lisboa, Porto, Vila Real, Macau, Madrid, Sevilha e Frankfurt, foi co-autor do “Estudo de Reconversão Urbana do Estaleiro da Lisnave”, em Cacilhas, no concelho de Almada. O Teatro Municipal de Almada (Teatro Azul, 1998-2005), que projectou com Egas José Vieira e Gonçalo Afonso Dias, foi nomeado para o Prémio Secil/2007, para o Prémio Mies van der Rohe/2007 e para o Prémio Aga Khan, 2008/2010.

Manuel Graça Dias e Egas José Vieira ganharam o Prémio AICA/Ministério da Cultura de Arquitectura, de 1999, pelo conjunto da sua obra construída. Em 2006, Manuel Graça Dias foi agraciado, pelo então Presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, com a Ordem do Infante D. Henrique (grau comendador). O funeral do arquitecto realiza-se hoje, às 15h30, no Cemitério dos Olivais, em Lisboa.

Lusa

Um homem de “humor, inteligência, ironia, contundência, intervenção e solidariedade”

Rosa Coutinho Cabral, que filmou “Arriverderci Macau” acompanhada de Manuel Graça Dias e amiga pessoal do arquitecto, recorda-o como uma pessoa “muito ‘sui generis’, encantadora, mas provocadora, simultaneamente”. “Tinha uma personalidade muito vincada”, um homem com “uma grande relação com a alegria da vida”. “O Manuel Graça Dias tinha humor, inteligência, ironia, contundência, intervenção e solidariedade”, descreveu Rosa Coutinho Cabral ao PONTO FINAL.

A realizadora acrescentou que Graça Dias era “um homem que gostava da arquitectura, gostava de rir, de se divertir com a arquitectura, e sentia que podia ser sempre quem ele quisesse ser, sem abdicar da sua identidade como pessoa, arquitecto e pensador”.

Ainda na Escola de Cinema, Rosa Coutinho Cabral conheceu Manuel Graça Dias e o grupo de colegas do arquitecto: “Entretanto eles vieram todos para Macau e fizeram um grupo de arquitectos jovens de roda do Manuel Vicente e eu sei que a relação dos dois ‘Manueis’ foi uma relação muito intensa de cooperação, provavelmente de discussão”. E recorda: “Numa altura, fizeram uma exposição em Lisboa e, como eu era amiga de todos, fui ver e lembro-me de ter visto o Manuel Vicente lá, que eu ainda não conhecia. Fiquei com esse bichinho de saber o que era Macau intervencionada por um português e por outros portugueses de quem era amiga pessoalmente. Passados anos, tivemos a ideia de fazer um documentário em Macau. Muito depressa, o filme começou a ganhar forma”.

Rosa Coutinho Cabral realizou “Arriverderci Macau”, documentário lançado em 2013, que mostra a obra do arquitecto Manuel Vicente, falecido nesse mesmo ano, no território. Uma visita guiada por Manuel Graça Dias: “O Manuel foi muito generoso e solidário comigo porque ele sabia a importância que tinha eu, naquela altura, sair de um certo torpor e vir filmar. Ele ofereceu-se, com muita generosidade para este projecto. Deu-me a mão”. Em Macau, Manuel Graça Dias foi determinante para o filme: “O Manuel tinha tudo orientado com muito detalhe e estava sempre a dizer: ‘Rosa, olha aquilo. Rosa, filma aquilo’”. “Eu não teria conseguido olhar para a obra do Manuel Vicente sem o olhar do Manuel Graça Dias. Foi fundamental, determinante”, lembrou a realizadora.

“Foi o Manuel Graça Dias que fez tudo, decidiu que prédios e edifícios é que nós íamos ver e por que ordem. É como se ele tivesse avançado uma linha argumentativa do documentário sem a qual teria sido impossível filmar no pouco tempo que nós tínhamos”, sublinhou Rosa Coutinho Cabral. A.V.